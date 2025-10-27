Tiêm kích, trực thăng Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz. (Ảnh: Sputnik).

Theo các thông báo của Mỹ, không có thương vong nào được ghi nhận trong cả 2 vụ việc.

Vụ rơi đầu tiên liên quan đến một trực thăng MH-60R Sea Hawk, “rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động thường lệ từ tàu sân bay USS Nimitz", Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ cho biết.

Toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng đã được các đội tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ, tuyên bố nói thêm.

Khoảng nửa giờ sau, theo Hải quân Mỹ, một tiêm kích F/A-18F Super Hornet cũng rơi xuống Biển Đông “khi đang thực hiện các hoạt động thường lệ” từ tàu USS Nimitz.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho hay cả 2 phi công trên máy bay đều đã kịp nhảy dù thoát ra và được cứu an toàn.

“Tất cả nhân sự liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai sự cố hiện đang được điều tra", Hải quân Mỹ cho biết.

Trước đó trong năm nay, 2 máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman khi đang hoạt động ở Trung Đông.