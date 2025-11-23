Mỹ tìm ra vật lao vào máy bay chở 111 khách làm vỡ kính buồng lái

Một lớp kính buồng lái bị vỡ do vụ va chạm (Ảnh: NTSB).

Viên cơ trưởng bị thương, dính nhiều vết rách do kính văng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Salt Lake City khi khinh khí cầu này bất ngờ va vào chiếc Boeing 737 lúc 6h43 ngày 16/10, theo thông báo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB).

Một ngày trước đó, một khinh khí cầu thăm dò toàn cầu của WindBorne Systems được phóng từ Spokane, bang Washington, di chuyển xuống phía nam qua Nevada rồi vòng trở lại phía bắc vào Utah, theo báo cáo sơ bộ.

Công ty hàng không vũ trụ có trụ sở tại California cho biết họ đã mất liên lạc với khinh khí cầu dạng hình túi vỏ mỏng này, đúng vào thời điểm kính chắn gió đa lớp của chiếc máy bay bị vỡ ra khi nó bay từ Denver đến Los Angeles.

Theo WindBorne, các khinh khí cầu này được chế tạo sao cho giảm thiểu thiệt hại tối đa nếu va vào máy bay hoặc rơi xuống đất, vì chúng không chứa các bộ phận kim loại lớn hay cấu trúc cứng.

Tuy nhiên, theo NTSB, kính chắn gió máy bay được thiết kế để chịu được va chạm với một con chim nặng hơn 1,8 kg mà không bị nứt.

“Cú va chạm đã khiến cả hai phi công bị phủ đầy mảnh kính. Cơ trưởng bị nhiều vết rách nhẹ ở cánh tay phải; cơ phó không bị thương", báo cáo của NTSB nêu, đồng thời cho biết 111 hành khách còn lại không ai bị thương.

Những bức ảnh sau sự cố ở độ cao gần 11.000m cho thấy cánh tay của cơ trưởng bầm tím, chảy máu; buồng lái và bảng điều khiển vương đầy mảnh kính vỡ.

Mảnh vỡ vương vãi trên bàn điều khiển (Ảnh: NTSB).

Vụ va chạm xảy ra ngay sau khi cơ trưởng nhìn thấy một vật thể lạ trên đường chân trời, nhưng trước khi ông kịp cảnh báo cơ phó thì vật thể đó đã đâm vào máy bay với tiếng “nổ lớn”.

Cabin vẫn giữ được áp suất, và tổ bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Salt Lake City.

WindBorne ra thông cáo hôm 21/11 sau báo cáo của NTSB, cho biết họ đã triển khai 4 biện pháp an toàn mới nhằm ngăn ngừa các vụ va chạm tương tự.

Các biện pháp gồm: rút ngắn thời gian khinh khí cầu bay trong vùng không phận thương mại; cải thiện cảnh báo với kiểm soát không lưu; phát triển thuật toán tránh va chạm; và giảm khối lượng khinh khí cầu để giảm thiệt hại nếu va chạm xảy ra.

Cuộc điều tra của NTSB vẫn đang tiếp tục.