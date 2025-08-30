Mỹ tiếp tục "bật đèn xanh" bán thiết bị Starlink và Patriot cho Ukraine

Một thiết bị trong hệ thống Patriot (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán dịch vụ Starlink và các thiết bị liên quan, cũng như hệ thống phòng không Patriot và các thiết bị liên quan cho Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết hôm 29/8.

Các thương vụ này lần lượt có giá trị 150 triệu USD và 179 triệu USD. Trước đó 1 ngày, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã phê duyệt việc bán tên lửa hành trình phóng từ trên không ERAM và các thiết bị liên quan cho Ukraine với giá trị ước tính 825 triệu USD.

Chính quyền Mỹ đã đạt thỏa thuận với các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev khi Tổng thống Donald Trump nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Theo thỏa thuận, các chính phủ châu Âu sẽ chi trả cho số vũ khí của Mỹ cung cấp Ukraine.

Starlink hiện là một thành phần then chốt trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, được sử dụng trực tiếp trong chiến đấu, với các thiết bị vệ tinh thường xuyên được gắn trên máy bay không người lái tầm xa cũng như các phương tiện hải quân.

Ukraine đang sử dụng hơn 40.000 thiết bị đầu cuối Starlink, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì liên lạc cho cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hỗ trợ quân đội thực hiện các cuộc tấn công và điều phối tác chiến. Trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn, Starlink được xem là một phần không thể thiếu trong hệ thống chỉ huy - điều hành của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó, Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Patriot được xem là một trong những lá chắn hiệu quả hàng đầu của Ukraine nhằm đối phó với các đợt tập kích tên lửa của Nga.

Mặc dù đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, thông báo ngày 29/8 không đồng nghĩa với việc hợp đồng đã được ký kết hoặc các cuộc đàm phán đã hoàn tất. Thương vụ tiềm tàng này đã được đưa lên Quốc hội Mỹ xem xét.