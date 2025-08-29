Tên lửa tầm bắn 450km Mỹ "bật đèn xanh" cấp cho Ukraine

Hình ảnh mô phỏng tiêm kích thả ERAM (Ảnh minh họa: Boeing).

Lầu Năm Góc cho biết ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ tiềm năng bán các tên lửa hành trình và các thiết bị liên quan cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD, trong đó có 3.350 quả tên lửa ERAM với tầm bắn 450km.

Theo một nguồn tin, thương vụ tiềm năng này dường như được cấp ngân sách theo chương trình Jump Start của Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, cùng với nguồn tài trợ bổ sung qua chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Mỹ.

Thương vụ này vẫn sẽ cần được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng nếu kịch bản này xảy ra, các chuyên gia dự đoán rằng nó sẽ có tác động đến cục diện chiến sự.

Loại vũ khí mới này, ban đầu được lên kế hoạch phát triển vào năm 2024, được thiết kế để đối trọng với bom dẫn đường KAB của Nga nhưng có tầm bắn xa hơn và chi phí thấp hơn đáng kể.

ERAM thực chất là sự lai ghép giữa tên lửa hành trình và bom, có tầm bắn từ 240 đến 450km. Ukraine hiện chỉ có một số hệ thống tấn công tầm xa tương tự, đáng chú ý là tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP và các loại tên lửa UAV sản xuất trong nước. Việc tiếp nhận thêm một số lượng lớn tên lửa sẽ giúp củng cố mạnh mẽ năng lực tác chiến của Ukraine.

Để đạt tầm xa lên tới 400km, ERAM được trang bị động cơ với tốc độ bay hơn 760km/h. Tên lửa này tấn công mục tiêu với độ sai số trong vòng 10m và có trọng lượng khoảng 227kg.

ERAM được thiết kế đơn giản để có thể phóng từ các nền tảng hiện có của Ukraine, đặc biệt là máy bay, và có thể tích hợp các hệ thống bổ trợ như đầu dò Quicksink.

Dự án ERAM được hình thành năm 2024 để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, với mục tiêu chế tạo một loại vũ khí có thể tấn công tầm xa, chi phí thấp và sản xuất hàng loạt nhanh.

Mục tiêu của Mỹ là đạt sản lượng tới 1.000 quả mỗi năm. Chưa rõ khi nào thương vụ sẽ được thông qua và chốt hạ, cũng như bao nhiêu tên lửa sẽ được giao trong lô đầu tiên.

Với tầm bắn 450km, ERAM mở rộng đáng kể danh sách các mục tiêu tiềm tàng cho không quân Ukraine so với các vũ khí hiện tại và giá thành của tên lửa này cũng được xem là tương đối rẻ cùng khả năng sản xuất quy mô lớn nhanh chóng.

Yếu tố quan trọng nhất là số lượng. Với một nguồn cung ERAM dồi dào, không quân Ukraine có thể tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn và gây áp đảo phòng không đối phương.

Nga chưa bình luận về thông tin Mỹ "bật đèn xanh" bán ERAM cho Ukraine. Tuy nhiên, loại vũ khí này liệu có vượt qua được tác chiến điện tử của Nga hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Trong thời gian qua, các hệ thống gây nhiễu của Nga đã ngăn chặn tương đối hiệu quả các quả bom dẫn đường thông minh của Ukraine tấn công vào mục tiêu đã định, ví dụ như bom GLSDB do Mỹ cung cấp.

Ukraine kỳ vọng GLDRS có thể giúp họ tấn công chọc sâu vào các mục tiêu của Nga phía sau tiền tuyến để có thể đáp trả bom thông minh của Nga. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Hệ thống định vị trên GLDRS đã trở thành mục tiêu cho thiết bị gây nhiễu của Nga trong thời gian qua.

Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra năng lượng lớn vào một khu vực, lấn át tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cấp cho Kiev.