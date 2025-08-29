Mỹ "bật đèn xanh" bán hơn 3.300 tên lửa tầm bắn 450km cho Ukraine

Mô phỏng một tên lửa ERAM (Ảnh: Army Recognition).

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thương vụ tiềm năng này bao gồm 3.350 tên lửa Extended Range Attack Munition (ERAM) cùng bộ dẫn đường GPS và hệ thống phòng vệ tác chiến điện tử.

Từ đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đảm bảo được 1,5 tỷ USD từ các đồng minh châu Âu để mua vũ khí Mỹ như một phần của cơ chế mà ông nói là “thực sự củng cố quốc phòng của chúng tôi”.

Thương vụ tiềm năng này dường như được cấp ngân sách theo chương trình Jump Start của Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, cùng với nguồn tài trợ bổ sung qua chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (Foreign Military Financing) của Mỹ, theo một nguồn tin am hiểu về thỏa thuận.

Gói thỏa thuận cũng bao gồm thiết bị hỗ trợ, phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật, theo Lầu Năm Góc.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội về thương vụ vào ngày 28/8, đồng thời cho biết: “Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác".

Mặc dù được Bộ Ngoại giao phê duyệt, thông báo này không có nghĩa là hợp đồng đã được ký kết hoặc các cuộc đàm phán đã hoàn tất. Thỏa thuận sẽ cần được quốc hội Mỹ thông qua.

Lầu Năm Góc cho biết Zone 5 Technologies và CoAspire là các nhà thầu chính cho loại vũ khí này.

ERAM, với tầm bắn 450km, về cơ bản là sự kết hợp giữa bom hàng không và tên lửa hành trình, lần đầu được công bố công khai vào tháng 7/2024. Các thông tin vào thời điểm đó cho thấy Mỹ phát triển loại vũ khí này riêng cho Ukraine, với Không quân Mỹ là cơ quan đặt hàng.

Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi liệu ERAM có gặp vấn đề giống hệ thống GLSDB dùng với HIMARS và M270 MLRS hay không. GLSDB ban đầu bị tổn thương trước tác chiến điện tử của Nga, buộc phải tinh chỉnh thêm trước khi cung cấp các lô tiếp theo cho Ukraine.

Về sản xuất, các nguồn tin cho biết, khoảng 1.000 quả ERAM được sản xuất mỗi năm. Điều này cho thấy việc bàn giao hơn 3.000 quả đã hứa có thể mất vài năm, trừ khi Mỹ đã dự trữ một phần đơn hàng.