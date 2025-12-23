Mỹ tăng gấp 3 trợ cấp cho người nhập cư tự nguyện hồi hương

Người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp cho người di cư tự nguyện rời khỏi Mỹ, lên tới 3.000 USD, Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết hôm 22/12. Mức trước đó là 1.000 USD mỗi người.

DHS cho biết khoản trợ cấp này sẽ được trao cho những người đang ở Mỹ bất hợp pháp và đăng ký rời khỏi nước này trong năm 2025. Đề nghị cũng bao gồm một chuyến bay miễn phí trở về nước của họ.

“Những người nhập cư bất hợp pháp nên tận dụng món quà này và tự hồi hương, bởi nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ tìm họ, chúng tôi sẽ bắt họ, và họ sẽ không bao giờ được quay lại”, Bộ trưởng DHS Kristi Noem nói trong một tuyên bố.

Chính quyền ông Trump hồi tháng 3 đã ra mắt một ứng dụng tên là CBP Home để tạo điều kiện cho việc tự hồi hương. Ứng dụng này, trước đây gọi là CBP One, từng được chính quyền tiền nhiệm sử dụng để cho phép người di cư vào Mỹ một cách hợp pháp.

DHS cho biết vào tháng 5 rằng chi phí trung bình để bắt, giam giữ và trục xuất một người không có tình trạng pháp lý là khoảng 17.000 USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhậm chức vào tháng 1 với lời hứa sẽ thực hiện một chiến dịch trục xuất quy mô lớn, đã tăng cường mạnh mẽ chính sách cứng rắn về nhập cư.

Trong khi ông đã cam kết sẽ trục xuất một triệu người nhập cư mỗi năm, chính quyền của ông tới nay đã trục xuất khoảng 622.000 người nhập cư trong năm 2025.

Chính quyền cũng đang chuẩn bị đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch chống nhập cư trái phép trong năm 2026 với hàng tỷ USD kinh phí mới.

Các quan chức Mỹ cho biết họ dự định thuê thêm hàng nghìn nhân viên di trú, mở các trung tâm giam giữ mới và hợp tác với các công ty bên ngoài để truy tìm những người không có tình trạng pháp lý.