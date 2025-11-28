"Mỹ tạm dừng nhận người nhập cư từ các nước thuộc thế giới thứ ba"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 27/11, Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này sẽ “tạm dừng dài hạn việc tiếp nhận người nhập cư từ tất cả các nước thế giới thứ ba”, một ngày sau khi 2 thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn tại Washington DC trong một vụ tấn công đã trở thành tâm điểm chính trị trong chiến dịch siết chặt nhập cư đang diễn ra của ông Trump.

Bài viết dài đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Trump không nêu rõ các nước mà ông định nhắm tới hoặc giải thích ông muốn nói gì khi gọi là các nước “thế giới thứ ba". Theo định nghĩa thông thường, thuật ngữ này thường ám chỉ các nước thu nhập thấp, nơi nhiều người dân còn sống trong nghèo đói.

Hiện chưa rõ chính quyền ông Trump sẽ thực hiện một “lệnh tạm dừng” di cư như vậy bằng cách nào. Các lệnh cấm trước đây do chính quyền ông ban hành đã đối mặt với thách thức tại tòa án và Quốc hội Mỹ.

Trước đó trong tối cùng ngày, ông Trump thông báo cái chết của Sarah Beckstrom, một trong hai thành viên Vệ binh bị bắn trong vụ tấn công gần Nhà Trắng hôm 26/11.

Giới chức nghi ngờ vụ nổ súng do Rahmanullah Lakanwal gây ra. Đây là một công dân Afghanistan vào Mỹ hồi tháng 9/2021 theo chương trình di tản và tái định cư hàng chục nghìn người Afghanistan sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi nước này dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Lakanwal được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4, dưới thời chính quyền ông Trump. Ngày 27/11, CIA xác nhận ông ta từng làm việc với các đơn vị quân sự do cơ quan này hậu thuẫn trong cuộc chiến tại Afghanistan.

Lakanwal bị thương trong vụ tấn công và hiện vẫn bị giam giữ. Thành viên Vệ binh thứ hai, Andrew Wolfe, 24 tuổi, vẫn đang chiến đấu giành sự sống, theo lời Tổng thống Mỹ.

Trước đó, trong cùng ngày, ông Trump nói vụ nổ súng ở Washington DC “nhắc chúng ta rằng ưu tiên an ninh quốc gia lớn nhất là bảo đảm chúng ta kiểm soát hoàn toàn những người vào và ở lại trong đất nước chúng ta”.

Trong 24 giờ sau vụ nổ súng, Tổng thống và các thành viên chính quyền ông đã công bố các biện pháp cải cách nhập cư sâu rộng. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo đình chỉ vô thời hạn việc xử lý các yêu cầu nhập cư liên quan tới công dân Afghanistan để xem xét thêm.

Sau đó, Bộ An ninh Nội địa cho biết chính quyền đang mở rộng việc này sang xem xét lại toàn bộ các hồ sơ tị nạn đã được chấp thuận dưới thời ông Biden. Cơ quan này không làm rõ liệu việc xem xét này chỉ áp dụng với người Afghanistan hay với công dân các nước khác nữa.

Giám đốc USCIS, Joseph Edlow, cho biết trong một tuyên bố rằng ông cũng đang chỉ đạo “tái thẩm định toàn diện và nghiêm ngặt từng thẻ xanh của từng người nước ngoài đến từ các quốc gia đáng lo ngại”, theo yêu cầu của ông Trump.

Tuyên bố của ông Edlow không nêu rõ những quốc gia nào được coi là đáng lo ngại.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai trên khắp Washington DC từ tháng 8, khi chính quyền ông Trump tuyên bố “tình trạng khẩn cấp tội phạm” và điều họ đến hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương.

Ngay sau vụ nổ súng hôm 26/11, ông Trump nói sẽ điều thêm 500 thành viên Vệ binh Quốc gia tới Washington DC.

Một thẩm phán liên bang tuần trước đã ra lệnh chấm dứt việc triển khai lực lượng Vệ binh, nhưng cũng tạm hoãn lệnh này trong 21 ngày để cho chính quyền ông Trump thời gian rút quân hoặc kháng cáo.