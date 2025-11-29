Mỹ tạm đóng băng quy chế cấp tị nạn sau vụ vệ binh quốc gia bị bắn

Vụ nổ súng nhằm vào vệ binh quốc gia Mỹ đã khiến nước này quyết tâm siết nhập cư (Ảnh: Reuters).

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump siết chặt lập trường chống người nhập cư sau khi một công dân gốc Afghanistan bị cáo buộc đã bắn 2 thành viên Vệ binh Quốc gia trong tuần này tại Washington.

Vụ tấn công ngày 26/11 nhằm vào 2 binh sĩ, trong đó 1 người đã tử vong vì vết thương, đã khiến ông Trump quyết tâm ban hành chính sách cứng rắn hơn với người nhập cư.

Ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), nói rằng cơ quan của ông đã “ngừng toàn bộ các quyết định liên quan tới tị nạn cho đến khi chúng tôi có thể bảo đảm rằng mọi người nước ngoài đều được thẩm tra và kiểm tra an ninh ở mức tối đa”.

Động thái này theo sau tuyên bố của ông Trump vào tối 27/11 về kế hoạch “tạm dừng dài hạn việc nhập cư người dân từ tất cả các quốc gia Thế giới thứ ba để cho hệ thống Mỹ có thời gian phục hồi hoàn toàn”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ngày 28/11 rằng Mỹ đã tạm thời ngừng cấp thị thực cho tất cả những người sử dụng hộ chiếu Afghanistan.

“Không có ưu tiên nào cao hơn đối với Mỹ ngoài việc bảo vệ đất nước và người dân của chúng tôi", ông nói.

Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, người bị cáo buộc nổ súng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, từng là thành viên của một “lực lượng đối tác” do CIA hậu thuẫn trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan.

Người này vào Mỹ theo chương trình tái định cư sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021.

Bà Jeanine Pirro, công tố viên Mỹ tại Washington DC, cho biết ngày 28/11 rằng Lakanwal sẽ bị buộc tội giết người.

Nữ binh sĩ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia được triển khai tới thủ đô trong chiến dịch trấn áp tội phạm theo lệnh ông Trump, đã tử vong vì vết thương.

Người lính thứ hai, Andrew Wolfe, 24 tuổi, “đang chiến đấu giành sự sống”, bà Pirro nói trên Fox & Friends.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cam kết sẽ có mức án tử hình đối với Lakanwal.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 27/11, ông Trump cũng cảnh báo đảo ngược “hàng triệu” quyết định cho phép nhập cư được cấp dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ngoài ra, USCIS cho biết sẽ xem xét lại thẻ xanh được cấp cho những người nhập cư từ 19 quốc gia. Hơn 1,6 triệu người có thẻ xanh, tương đương 12% tổng số thường trú nhân, sinh ra tại các quốc gia trong danh sách, theo AFP. Riêng Afghanistan có hơn 116.000 người mang thẻ xanh.