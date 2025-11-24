Tổng thống Trump chỉ trích Ukraine “không biết ơn”, Kiev lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/11, Tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố rằng cuộc chiến hiện tại giữa Nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra "nếu có sự lãnh đạo mạnh mẽ và đúng đắn của Mỹ và Ukraine".

Ông Trump cũng khẳng định nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 không bị “gian lận”, xung đột Ukraine - Nga sẽ không xảy ra, vì “nó không được nhắc đến trong nhiệm kỳ đầu tiên” của ông.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng cuộc chiến này "là sự thất bại cho tất cả mọi người, đặc biệt là hàng triệu người đã thiệt mạng một cách vô ích".

Chủ nhân Nhà Trắng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine không bày tỏ sự biết ơn trước nỗ lực hỗ trợ của Mỹ.

"Giới lãnh đạo Ukraine không bày tỏ chút biết ơn nào đối với nỗ lực của chúng ta, trong khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga", Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp lượng vũ khí lớn cho NATO để liên minh chuyển cho Ukraine, thay vì cung cấp tất cả miễn phí như chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, đồng thời nhấn mạnh Ukraine biết ơn Mỹ và Tổng thống Trump vì những nỗ lực của họ trong việc giúp chấm dứt xung đột.

"Sự lãnh đạo của Mỹ rất quan trọng, chúng tôi biết ơn tất cả những gì Mỹ và Tổng thống Trump đang làm để giải quyết vấn đề an ninh, và chúng tôi tiếp tục làm việc một cách xây dựng nhất có thể”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Macron, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm quan chức Ukraine và Pháp tại Geneva đang tiếp tục làm việc với các đối tác, đồng thời nói thêm rằng "điều rất quan trọng là phải có một kết quả thực tế và điều đó sẽ đưa Ukraine và toàn bộ châu Âu đến gần hơn với hòa bình và an ninh đáng tin cậy".

"Chúng tôi đang phối hợp lập trường, và điều quan trọng là phải có đối thoại, rằng ngoại giao đã được khôi phục. Chúng tôi tin tưởng các đối tác sẽ lắng nghe lập luận của chúng tôi", ông Zelensky cho biết thêm.

Theo Tổng thống Zelensky, “điều quan trọng là phải có một cuộc đối thoại với các đại diện Mỹ và có những tín hiệu cho thấy đội ngũ của Tổng thống Trump đang lắng nghe chúng tôi”.

Reuters đưa tin, các quan chức Mỹ và Ukraine đang thảo luận về khả năng diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Washington, sớm nhất là trong tuần này. Mục đích của chuyến thăm nhằm thảo luận về "những vấn đề nhạy cảm nhất" trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất, chẳng hạn vấn đề lãnh thổ.

Truyền thông tuần trước đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch gồm 28 điều khoản và được soạn thảo bởi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, với sự hỗ trợ của Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Theo tài liệu này, Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, cam kết không gia nhập NATO và nhiều yêu cầu khác. Đổi lại, theo Axios, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự các thành viên NATO.

Tổng thống Trump đã đặt thời hạn cho Ukraine đến ngày 27/11 để chấp nhận đề xuất.

Ukraine và các đồng minh châu Âu đang tìm cách "viết lại" kế hoạch hòa bình với những điều khoản có lợi hơn cho Kiev và trì hoãn thời hạn mà Washington đặt ra.