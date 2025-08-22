Mỹ nêu lý do tăng giá 10% vũ khí châu Âu mua để cấp cho Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bán vũ khí cho các quốc gia châu Âu với giá tăng thêm 10%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gợi ý rằng số tiền chênh lệch này có thể được đưa vào ngân sách mà Mỹ có thể sử dụng trong chương trình hỗ trợ đường không cho Ukraine như một phần của các bảo đảm an ninh trong tương lai.

“Hiện nay, chúng tôi bán vũ khí cho các nước châu Âu, sau đó họ chuyển lại cho Ukraine”, ông Bessent nói.

Tổng thống Donald Trump “đang cộng thêm 10% lợi nhuận trên số vũ khí đó, nên có thể khoản 10% này sẽ chi trả chi phí cho nhiệm vụ hỗ trợ đường không (cho Ukraine)”, ông giải thích.

Ukraine đang thúc đẩy các bảo đảm an ninh từ lực lượng NATO trong cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. Một số quốc gia châu Âu được cho sẵn sàng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine để đảm bảo an ninh. Moscow đã bày tỏ sự phản đối với kế hoạch này.

Chính quyền Mỹ đã bác bỏ khả năng triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine, nhưng các quan chức cho biết Washington có thể đóng góp bằng cách cung cấp hỗ trợ đường không hoặc qua vệ tinh. Tuy nhiên, chi tiết của đề xuất này chưa được công bố.

“Khi nói đến vấn đề an ninh, họ sẵn sàng đưa người đến thực địa", ông Trump nói hôm 19/8, đồng thời cho biết thêm rằng “chúng tôi sẵn sàng giúp họ về nhiều mặt, đặc biệt, có lẽ, nếu bạn nói về đường không, bởi vì không ai có những thứ mà chúng tôi có".

Nhà Trắng không giải thích chi tiết điều đó có thể có nghĩa gì, nhưng cho biết Tổng thống có nhiều phương án đang được mang ra cân nhắc.

Ông Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đồng ý một thỏa thuận mới vào tháng 7, trong đó Mỹ sẽ chuyển nghĩa vụ cung cấp vũ khí cho Ukraine sang các đồng minh châu Âu. NATO chịu trách nhiệm điều phối các lô hàng vũ khí của Mỹ được châu Âu chi trả và các đồng minh cũng mua trực tiếp vũ khí Mỹ để gửi đến Kiev.

Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đã tài trợ 3 gói thiết bị quân sự và đạn dược, mỗi gói trị giá khoảng 500 triệu USD, cho Ukraine. Khoản tăng giá 10% mà Bộ trưởng Bessent tiết lộ dường như đến từ những thương vụ này.

Chi tiết về thành phần các lô hàng vũ khí vẫn chưa được công bố. NATO cho biết chúng “được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu tác chiến cấp bách nhất của Ukraine với trang thiết bị và đạn dược được lấy từ kho dự trữ của Mỹ”. Đức đã thừa nhận gửi cho Kiev các hệ thống phòng không Patriot tiên tiến.

Chính quyền Mỹ coi việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu. Tuy nhiên, Tổng thống Trump thừa nhận rằng làm được điều này là một nhiệm vụ không dễ dàng.

Tuần qua đã chứng kiến một loạt hoạt động ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Ông Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska trước khi tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết sau cuộc họp rằng họ đã thảo luận về các bảo đảm an ninh và cách các quốc gia châu Âu có thể cung cấp chúng với sự “điều phối” của Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.