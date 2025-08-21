Ukraine đề xuất với Mỹ thương vụ 50 tỷ USD sản xuất 10 triệu UAV/năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Euromaidan Press).

Interfax-Ukraine đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/8 cho biết: “Về UAV: Thỏa thuận UAV mà chúng tôi đã chuẩn bị và đề xuất cho phía Mỹ trị giá 50 tỷ USD, kéo dài 5 năm, với 10 triệu UAV mỗi năm. Đây là một chương trình quy mô lớn. Nhiều khả năng nó sẽ được triển khai sau khi chiến sự khép lại".

Ông Zelensky không nêu thêm thông tin chi tiết nào về đề xuất này. Chưa rõ Ukraine sẽ tự sản xuất số UAV này hay có hợp tác với Mỹ hay không.

Vào ngày 19/8, Tổng thống Ukraine cho biết đã có các thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sau khi Kiev cho phép xuất khẩu, Mỹ sẽ mua UAV của Ukraine.

“Và chúng tôi đã có thỏa thuận với Tổng thống Mỹ rằng khi xuất khẩu (vũ khí) được mở ra, họ sẽ mua UAV của Ukraine. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington.

Cuối tháng trước, ông Zelensky thông báo rằng Mỹ đã đồng ý mua UAV do Ukraine sản xuất, với các hợp đồng tiềm năng đang được thảo luận có giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD. Hiện chưa rõ 2 đề xuất này có phải là một hay không.

Kể từ sau khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã mở rộng quy mô sản xuất UAV trong nước. Nước này đặt mục tiêu sản xuất hàng triệu UAV mỗi năm, kết hợp giữa sản xuất hàng loạt tại nhà máy và quy mô nhỏ tại các xưởng thủ công, thường tận dụng linh kiện UAV thương mại và cải tiến từ kinh nghiệm thực chiến.

Cho đến gần đây, Ukraine vẫn cấm xuất khẩu UAV ra nước ngoài, tập trung hoàn toàn vào nhu cầu quân sự trong nước. Tuy nhiên, hiện Kiev đang xem xét cho phép xuất khẩu UAV tới các đồng minh, nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp UAV và quan hệ hợp tác quốc phòng.

Tháng trước, Tổng thống đã giao nhiệm vụ cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, và cố vấn chiến lược của Tổng thống Oleksandr Kamyshin chuẩn bị các hợp đồng liên quan tới hoạt động xuất khẩu tiềm năng.

Hiện chưa rõ Ukraine muốn xuất khẩu loại UAV nào sang Mỹ.

Ông Zelensky lần đầu tiết lộ sự quan tâm của Mỹ đối với công nghệ UAV của Ukraine vào ngày 16/7, khi ông cho biết đã có các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump về hợp tác mua sắm quốc phòng song phương.

“Có nhiều loại UAV chỉ chúng tôi mới có. Chúng tôi đang thảo luận với Tổng thống Trump. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất muốn mua những thứ mà chỉ nước Mỹ mới có. Ông ấy nói với tôi rằng nước Mỹ muốn mua UAV của Ukraine”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Shelby Wilder của Newsmax tại Kiev.

Song song với đó, Ukraine cũng muốn tăng cường sản xuất UAV đánh chặn để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các UAV khác hoặc các mối đe dọa từ trên không, một năng lực mà Ukraine xem là ngày càng quan trọng để bảo vệ các thành phố trước các đợt tập kích đường không của Nga.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, Moscow đặt mục tiêu sản xuất 30.000 UAV tầm xa và 2 triệu UAV FPV trong năm 2025.