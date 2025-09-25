Bí mật trong năng lực tác chiến của các tàu sân bay nằm ở kho vũ khí tích hợp đa tầng, nơi phi đội không quân, hệ thống phòng thủ và công nghệ chỉ huy phối hợp vận hành như một thể thống nhất.

Dàn vũ khí "công thủ toàn diện" giúp tàu sân bay Mỹ chiếm ưu thế trên biển (Video: Daily Navy).

Phi đội không quân là trung tâm sức mạnh trên hạm. F-35 Lightning II với công nghệ tàng hình thế hệ mới mang lại lợi thế gần như “vô hình” trước radar đối phương, trong khi F/A-18 Super Hornet giữ vai trò xương sống, đảm nhiệm linh hoạt từ không chiến, tấn công mặt đất cho tới yểm trợ hỏa lực trong các chiến dịch quy mô lớn.

Hỗ trợ cho 2 dòng tiêm kích này là mạng lưới tác chiến then chốt bao gồm E-2D Hawkeye làm nhiệm vụ trinh sát tầm xa và EA-18G Growler chuyên chế áp điện tử, vô hiệu hóa radar và hệ thống thông tin liên lạc của đối phương.

Hệ thống phòng thủ của tàu sân bay cũng được trang bị nhiều lớp bảo vệ. Ở tầm gần, Phalanx CIWS, với súng máy 20mm cùng tốc độ bắn cực nhanh, tạo nên “bức tường thép” chặn tên lửa áp sát. Bên ngoài, trong khi hệ thống tên lửa phòng không Sea Sparrow và các biến thể SM-2, SM-3, SM-6 trên tàu khu trục Arleigh Burke giúp mở rộng lá chắn, đối phó hiệu quả nhiều mối đe dọa.

Trên các tàu sân bay lớp Ford, một điểm nhấn công nghệ mới nằm ở hệ thống radar AN/SPY-3 và AN/SPY-4. Không chỉ đảm nhiệm vai trò trinh sát, chúng còn hoạt động như trung tâm điều hành tác chiến, có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc và dẫn đường chính xác cho tên lửa đánh chặn, biến con tàu thành “bộ não” điều phối toàn bộ chiến trường trên biển.

Dưới mặt nước, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, với khả năng phóng tên lửa Tomahawk tấn công mục tiêu trên đất liền và truy lùng tàu ngầm đối phương đe dọa đội hình, tạo chiều sâu chiến lược và tăng thêm lớp bảo vệ ngầm cho toàn đội hình nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis và USS John F. Kennedy của Mỹ trong một nhiệm vụ quốc tế (Ảnh: US Navy).

Trong tương lai, tàu sân bay Mỹ sẽ tiếp tục được nâng cấp với nhiều công nghệ hiện đại. Hệ thống chống UAV và vũ khí laser đang được thử nghiệm, mở ra lớp phòng thủ hiệu quả hơn nhiều tên lửa đánh chặn truyền thống. Trong khi đó, số lượng máy bay tiếp dầu MQ-25 Stingray sẽ dần được tăng cường, giúp mở rộng đáng kể tầm hoạt động của phi đội.

Những thành phần kể trên hoạt động như 1 hệ thống tích hợp: radar tàu khu trục dẫn đường cho tên lửa phóng từ chiến đấu cơ, dữ liệu từ E-2D Hawkeye tối ưu hóa phòng thủ, trong khi tàu ngầm và cảm biến hộ tống bổ sung chiều sâu tác chiến. Chính sự liên thông này mới là “bí mật” biến tàu sân bay trở thành 1 “pháo đài nổi” đúng nghĩa, vừa có thể tấn công tầm xa, vừa đồng thời phòng thủ trước nhiều mối đe dọa cùng thời điểm.

Tố Uyên