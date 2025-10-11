Dàn vũ khí có thể giúp hạm đội tàu sân bay Mỹ như "hổ mọc thêm cánh"

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Hải quân Mỹ vừa công bố bước ngoặt có thể làm thay đổi cục diện hải chiến trong tương lai: Máy bay không người lái MQ-25 Stingray sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2025 và chính thức hoạt động trên các tàu sân bay Mỹ từ năm 2026.

Đồng thời, 5 tập đoàn quốc phòng hàng đầu, bao gồm Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril và General Atomics, đang tập trung phát triển dòng UAV chiến đấu phối hợp (CCA) có khả năng tác chiến song hành cùng phi công trong các nhiệm vụ phức tạp.

Những bước tiến này đang tái định hình cách Mỹ phô diễn sức mạnh trên đại dương, mở ra kỷ nguyên mới của hàng không hải quân không người lái, nhanh hơn mọi dự đoán trước đó.

Vũ khí mới có thể giúp hạm đội tàu sân bay Mỹ như "hổ mọc thêm cánh" (Video: Daily Navy).

MQ-25 là chương trình tiên phong cho chiến lược tích hợp UAV vào cụm tác chiến tàu sân bay.

Với khả năng mang theo hơn 6.800kg nhiên liệu và hoạt động trong phạm vi 500 hải lý (khoảng 930km) từ tàu sân bay, mỗi chiếc Stingray có thể tiếp nhiên liệu cho 4 - 6 máy bay trong 1 phi vụ. Nhờ đó, toàn bộ quy trình tiếp nhiên liệu trên không đó có thể được thực hiện tự động, không cần phi công.

Theo sau đó, nhiều mẫu UAV CCA cũng dần được công bố. Khác với UAV tiếp nhiên liệu, UAV CCA có thể sát cánh cùng phi công trong các nhiệm vụ tác chiến. Hải quân đặt mức giá mục tiêu là khoảng 15 triệu USD cho mỗi chiếc, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 25 - 30 triệu USD của Không quân.

Về chiến thuật, hàng trăm UAV CCA có thể được triển khai để chế áp, trinh sát và tấn công mà không đặt phi công vào rủi ro. Nhóm tác chiến tương lai có thể triển khai hàng trăm UAV cùng vài chục chiến đấu cơ cùng lúc, tạo thành mạng lưới cảm biến và hỏa lực trải hàng ngàn km. Nếu bị bắn hạ, tổn thất chỉ là thiết bị, chứ không phải sinh mạng hay kinh nghiệm của phi công.

Về nhân sự, công tác đào tạo 1 phi công thường tốn hàng triệu USD và nhiều năm khổ luyện, trong khi việc thay thế 1 điều khiển viên UAV có thể thực hiện chủ yếu qua mô phỏng. Đồng thời, 1 người điều khiển có thể quản lý cùng lúc nhiều UAV, giúp mở rộng quy mô phi đội mà không cần tăng biên chế.

Tuy nhiên, đưa UAV lên tàu sân bay là một trong những thách thức kỹ thuật phức tạp nhất của hàng không hiện đại.

Boong tàu chỉ dài khoảng 91m, luôn chao nghiêng theo sóng gió, và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối khi cất hạ cánh. Đó là kỹ năng mà chỉ những phi công trải qua nhiều năm huấn luyện mới có thể làm chủ. Với UAV, toàn bộ quá trình này phải được tự động hóa, cho phép nó có thể tự tính toán và phản ứng chính xác theo thời gian thực.

Quan trọng hơn cả, AI phải có khả năng tự đưa ra quyết định khi liên lạc bị gián đoạn, từ nhận dạng mục tiêu, đánh giá mối đe dọa đến tuân thủ quy tắc giao chiến. Đây là bài toán đạo đức - kỹ thuật khó giải, khi Hải quân phải đảm bảo UAV vừa đủ tự chủ để linh hoạt, vừa đủ kiểm soát để an toàn.

MQ-25 dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động, trong khi các phi đội hỗn hợp CCA có thể chỉ sẵn sàng vào thập kỷ tới, sau khi giai đoạn thử nghiệm, huấn luyện và hoàn thiện quy trình vận hành hoàn tất vào những năm 2030.

Tố Uyên