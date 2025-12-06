Châu Á thiệt hại 20 tỷ USD vì lũ lụt, 1.300 người thiệt mạng

Lũ lụt, lở đất ở Indonesia (Ảnh: AFP).

Những trận lụt tàn khốc đã khiến hơn 1.300 người chết và gây ra ít nhất 20 tỷ USD thiệt hại kể từ cuối tháng 11 trên khắp các vùng ở Nam Á và Đông Nam Á. Diễn biến này làm nổi bật rủi ro ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan đối với những khu vực có dân số và kinh tế phát triển nhanh tại châu lục này.

Một chuỗi 3 cơn bão nhiệt đới trùng với mùa gió mùa đông bắc thường niên đã mang lại lượng mưa cao kỷ lục trong hàng chục năm, và đã kích hoạt một làn sóng tàn phá từ Sri Lanka đến Indonesia. Nhà cửa, đường xá và đường sắt bị phá hủy, ruộng vườn bị tàn phá, sản lượng nhà máy giảm, và các điểm du lịch bị ngập lụt.

Các nhà khoa học và nhà phân tích chỉ ra rằng biến đổi khí hậu có thể đã làm trầm trọng thêm đợt lụt, cùng với các yếu tố làm nặng thêm như nạn phá rừng, quản lý đê điều chưa hiệu quả, và thiếu nguồn tài chính cho khả năng chống chịu thiên tai.

“Biến đổi khí hậu rõ ràng đang thúc đẩy lũ lụt nghiêm trọng hơn ở Đông Nam Á", tiến sĩ Davide Faranda, giám đốc nghiên cứu vật lý khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, cho biết.

Rủi ro ở Đông Nam Á hiện nay là các “thảm họa kép”, khi nhiều sự kiện cực đoan xảy ra liên tiếp, có thể sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và gây thiệt hại lớn hơn trong những năm tới, theo công ty nghiên cứu BMI.

Khu vực này cũng ghi nhận một trong những tỷ lệ lớn nhất về người dân sống ở những khu vực có nguy cơ lụt cao, ví dụ như 21% ở Malaysia, khoảng 20% ở Indonesia, và khoảng 15% ở Singapore, Philippines, các nhà phân tích của BMI ước tính.

Tỷ lệ đó đã cao hơn so với giữa, cuối thập niên 2010, và sẽ tiếp tục tăng khi tình trạng ấm lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn và dân số ở các vùng dễ bị tổn thương gia tăng.

Con số 20 tỷ USD thiệt hại chỉ riêng tháng 11 dựa trên ước tính của chính phủ và các nhà phân tích và có thể sẽ được điều chỉnh lại khi đánh giá tổng thiệt hại hoàn tất. Năm 2024, các đợt lụt theo mùa đã gây thiệt hại ước tính 25 tỷ USD ở châu Á - Thái Bình Dương, theo một nghiên cứu của công ty bảo hiểm Aon.

Cơn bão Ditwah ở Sri Lanka khiến ít nhất 465 người thiệt mạng, có thể khiến nền kinh tế mất tới 500 tỉ rupee Sri Lanka (tương đương 2,1 tỉ USD), theo ông Udeeshan Jonas, chiến lược gia chính tại CAL, một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Colombo.

Ở miền Nam Thái Lan, cơn bão Senyar đã gây ra một trong những trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, làm tê liệt một trung tâm công nghệ và du lịch quan trọng, và gây thiệt hại hơn 15 tỷ USD cho đến nay.

Tại Indonesia, bão bất thường gây lũ đã làm ít nhất 700 người chết và gây lụt lội, sạt lở ở Sumatra, một vùng sản xuất than, cà phê và dầu cọ lớn. Viện nghiên cứu Center of Economic and Law Studies có trụ sở tại Jakarta ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ USD, tương đương 0,29% GDP, do đường sá và cầu cống bị phá hủy, mất thu nhập hộ gia đình và sản lượng nông nghiệp giảm.