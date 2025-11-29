Lũ lụt làm 162 người chết tại Thái Lan

Ít nhất 162 người thiệt mạng do mưa lũ ở Thái Lan (Ảnh: Khaosod).

Báo Nation đưa tin, hôm 28/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến thị sát khu vực Hat Yai sau trận lũ lụt lịch sử.

Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, ông Charnvirakul thừa nhận những sai sót của chính phủ trong ứng phó lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam và gửi lời xin lỗi đến những người dân bị ảnh hưởng.

Ông nhấn mạnh tính cấp bách của công tác khắc phục, bao gồm kế hoạch đưa các nạn nhân thiệt mạng về với gia đình, với khoản hỗ trợ tang lễ 2 triệu baht dành cho những người chịu ảnh hưởng.

Khi được hỏi về những điều khiến ông lo lắng, ông Anutin nói: “Tôi lo mọi thứ. Sau khi nước rút, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo người dân có thể trở về nhà”. Ông cho biết thêm rằng chính quyền sẽ tập trung vào việc dọn dẹp và sửa chữa những ngôi nhà còn có thể cứu vãn.

Về các trường hợp tử vong, ông Anutin giải thích: “Tất cả những người qua đời đều do lũ lụt. Nếu họ được chăm sóc y tế trong điều kiện không có lũ, có thể họ đã không mất. Tôi vô cùng tiếc nuối và hoàn toàn nhận trách nhiệm. Không cần phân biệt nguyên nhân”.

Trả lời câu hỏi về việc đình chỉ công tác đối với quan chức huyện Hat Yai, ông Anutin làm rõ: “Không ai đáng trách ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này. Chúng ta phải thừa nhận sai lầm, nhưng cũng phải đảm bảo không để xảy ra sai sót nào nữa và nhanh chóng khôi phục cuộc sống bình thường”.

Khu vực miền Nam Thái Lan vừa trải qua một đợt lũ lụt lịch sử khiến 162 người thiệt mạng, trong đó tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Songkhla với 110 người chết. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến khoảng hơn 3,5 triệu người.