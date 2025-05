Mỹ lên dây cót cho cuộc duyệt binh lớn tại thủ đô Washington

Các quân nhân Mỹ trong lễ nhậm chức của ông Trump diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington hồi tháng 1 (Ảnh minh họa: AFP).

Lễ duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm dự kiến diễn ra vào tháng tới tại thủ đô Washington, có thể tiêu tốn từ 25 triệu đến 45 triệu USD, theo thông tin từ Lục quân Mỹ.

Một người phát ngôn của Lục quân xác nhận với báo The Hill rằng cuộc duyệt binh vào ngày 14/6, đánh dấu 250 năm thành lập lực lượng này, có thể tốn tới 45 triệu USD, bao gồm cả buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa.

Sự kiện này trùng với sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện quân sự diễu hành tại thủ đô Washington, D.C.

Theo người phát ngôn, khoảng 150 phương tiện quân sự và 50 máy bay sẽ góp mặt trong chuỗi hoạt động.

Theo nguồn tin, lễ duyệt binh sẽ có khoảng hơn 20 xe tăng M1 Abrams trong tổng số 150 phương tiện tham gia, cùng với các xe chiến đấu Stryker và Bradley, pháo tự hành Paladin, lựu pháo và xe thiết giáp chở quân.

Trên bầu trời khu vực National Mall, các máy bay ném bom B-17 và tiêm kích P-51 Mustang từ thời Thế chiến II sẽ bay qua, tiếp sau là loạt máy bay hiện đại hơn, bao gồm 50 trực thăng Apache, Black Hawk và Chinook.

Hàng nghìn binh sĩ sẽ được bố trí nghỉ lại trong các tòa nhà thuộc sở hữu của chính phủ liên bang, người phát ngôn cho biết thêm.

Cụ thể, khoảng 3.000 binh sĩ dự kiến sẽ ngủ trong một phần của tòa nhà do Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) quản lý, và khoảng 2.000 binh sĩ khác sẽ được bố trí tại trụ sở Bộ Nông nghiệp, theo một quan chức Lục quân chia sẻ với The Hill. Tuy nhiên, các con số này vẫn có thể thay đổi do kế hoạch chưa được hoàn tất.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình Meet the Press, Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng ta có những tên lửa tuyệt vời nhất thế giới. Chúng ta có những tàu ngầm tốt nhất thế giới, xe tăng quân sự mạnh nhất thế giới... Chúng ta có những loại vũ khí tối tân nhất và sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cho điều đó".

Việc chuẩn bị cho sự kiện đã bắt đầu từ năm ngoái. Chính quyền thành phố Washington cũng tham gia vào quá trình tổ chức, khi quân đội và thành phố cùng thực hiện khảo sát tuyến đường diễu hành, theo một quan chức Lục quân chia sẻ với The Hill.