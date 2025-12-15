Mỹ lần đầu "khoe" tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn 3.500km

Dark Eagle trong một vụ phóng thử (Ảnh: TWZ).

Mỹ lần đầu công bố chi tiết cụ thể về tầm bắn, thời gian bay và sức công phá của hệ thống vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle, thông qua chuyến thị sát gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tới căn cứ Redstone (bang Alabama), nơi ông chính thức chỉ định làm trụ sở mới của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (SPACECOM).

Theo thông tin được tiết lộ trong chuyến thăm, Dark Eagle có tầm bắn khoảng 3.500km và có thể đánh trúng mục tiêu trong vòng chưa đầy 20 phút.

Những con số này vượt mức tầm bắn tối thiểu 2.775km từng được Lầu Năm Góc công bố trước đây, cho thấy các số liệu ban đầu có thể đã được cố ý công bố thấp hơn thực tế, điều thường thấy với các chương trình tên lửa chiến lược.

Dark Eagle, còn được gọi là Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), là hệ thống vũ khí siêu vượt âm phóng từ bệ kéo, có khả năng bay với vận tốc vượt Mach 5, cơ động bất quy tắc trong khí quyển Trái Đất. Nhờ đó, nó được thiết kế để tập kích các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tính thời gian, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kiểm soát và các mạng lưới cảm biến của đối phương.

Đây là vũ khí siêu vượt âm thực thụ đầu tiên được Mỹ lên kế hoạch đưa vào biên chế tác chiến tuyến đầu. Cấu trúc tên lửa của Dark Eagle cũng đang được Hải quân Mỹ áp dụng cho phiên bản phóng từ biển trong khuôn khổ chương trình IRCPS.

Một sĩ quan Lục quân Mỹ tại sự kiện cho biết đầu đạn của Dark Eagle nặng dưới 13,6kg, nhỏ hơn cả đầu đạn của tên lửa không đối không AIM-120. Vai trò chính của đầu đạn là tạo hiệu ứng sát thương trên diện tích xấp xỉ một bãi đỗ xe.

Giới phân tích nhấn mạnh rằng sức mạnh chính của Dark Eagle đến từ động năng cực lớn của phương tiện siêu vượt âm, hơn là từ thuốc nổ thông thường. Tuy vậy, đầu đạn mảnh nổ vẫn hữu ích trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu “mềm” như trận địa phòng không hoặc radar.

Thông tin về đầu đạn đặc biệt đáng chú ý vì các nhóm thử nghiệm của Lầu Năm Góc từng bày tỏ lo ngại về mức độ sát thương của Dark Eagle chỉ mới năm ngoái. Các thử nghiệm ban đầu chưa bao gồm mục tiêu đại diện cho điều kiện tác chiến thực tế, khiến khả năng gây thiệt hại thực tế của vũ khí này chưa được xác nhận đầy đủ.

Dù chương trình từng gặp nhiều trì hoãn, đến tháng 6 năm nay, Lục quân Mỹ vẫn đặt mục tiêu đưa Dark Eagle vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi kết thúc năm tài khóa 2025.

Lục quân Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng một quả Dark Eagle mỗi tháng, với mục tiêu nâng lên 2 quả mỗi tháng (24 quả/năm). Năng lực sản xuất này đang là mối quan tâm lớn, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng Dark Eagle là loại vũ khí đắt đỏ, số lượng ít, khó tạo tác động lớn trong một cuộc xung đột kéo dài.

Tuy vậy, với việc các thông số kỹ thuật then chốt lần đầu được hé lộ công khai, Lầu Năm Góc có thể đang tiến rất gần tới thời điểm chính thức tuyên bố Dark Eagle đạt trạng thái tác chiến, trong bối cảnh Mỹ đang chịu áp lực để bắt kịp các đối thủ trong cuộc đua về vũ khí siêu vượt âm.