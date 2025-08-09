Tham vọng "Vòm vàng" tỷ USD của Mỹ: Hạ tên lửa siêu vượt âm từ không gian

Hình ảnh minh họa lá chắn "Vòm vàng" của Mỹ (Ảnh: Euromaidan Press).

Với hàng trăm tỷ USD đang được đặt cược cho dự án đầy tham vọng “Vòm vàng” của Mỹ, nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin đang hướng tới một cột mốc quan trọng: thử nghiệm nguyên mẫu đánh chặn tên lửa bố trí trên quỹ đạo vào năm 2028, có khả năng bắn hạ cả các tên lửa siêu vượt âm có khả năng cơ động cao.

Dù các yếu tố then chốt trong kiến trúc tổng thể của dự án Vòm vàng vẫn đang được chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn thiện, nhưng hệ thống đánh chặn tên lửa bố trí trên quỹ đạo được coi là phần quan trọng nhất của dự án này.

Quy mô khổng lồ của dự án, bao gồm radar mặt đất, cảm biến không gian, tên lửa đánh chặn bố trí trên quỹ đạo, tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất và trên không, đồng nghĩa sẽ có nhiều nhà thầu chính cùng tham gia.

Tuy vậy, Lockheed Martin hy vọng giành được phần lớn hợp đồng bằng lợi thế “đi trước” ở mảng quan trọng bậc nhất: đánh chặn tên lửa bố trí trên quỹ đạo.

“Tôi tin rằng, với số lượng mà họ yêu cầu, sẽ cần hơn một nhà thầu chính lớn. Có thể sẽ cần nhiều bên chúng tôi cùng tham gia, cũng như nhiều công ty khác trong ngành”, bà Amanda Pound, Giám đốc phát triển các chương trình tiên tiến tại Lockheed Martin, cho biết.

“Mục tiêu là triển khai thử nghiệm trên quỹ đạo một hệ thống đánh chặn bố trí trên không gian vào năm 2028. Chúng tôi có khả năng để làm điều đó. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ", bà Pound nói.

Điều quan trọng hơn là hiện tại chưa có hệ thống phòng thủ nào chống được hoàn toàn tên lửa siêu vượt âm, lĩnh vực mà nhiều đối thủ của Mỹ đã đạt lợi thế lớn.

Những tên lửa này di chuyển ở tốc độ siêu vượt âm và cơ động khó đoán, khiến các hệ thống phòng thủ hiện có, kể cả THAAD và Patriot PAC-3 tiên tiến, rất khó đánh chặn.

Lockheed tin rằng hệ thống đánh chặn bố trí trên quỹ đạo của mình có thể đối phó với các mối đe dọa này.

Lockheed Martin đang nghiên cứu nhiều công nghệ đánh chặn cho hệ thống bố trí trên quỹ đạo này.

Đầu tuần này, bà Pound nói với báo chí tại cơ sở của công ty rằng họ đang theo đuổi nhiều ý tưởng vệ tinh tiêu diệt tên lửa, từ laser cho tới các vệ tinh biến thành đạn đánh chặn, cơ động tiếp cận và tiêu diệt các mục tiêu khó đánh, theo Defense One.

Cùng lúc, Lockheed cũng công bố việc thành lập một “trung tâm nguyên mẫu” mới để thử nghiệm ảo các ý tưởng phòng thủ tên lửa bố trí trên quỹ đạo, bao gồm các công nghệ mới từ đối tác và các nhà phát triển nhỏ hơn.

Trung tâm này được đặt tại Trung tâm Đổi mới của công ty ở Suffolk, Virginia, còn được gọi là Lighthouse.

“Quá trình tạo nguyên mẫu đã bắt đầu tại Lighthouse, nơi các năng lực thực tế đang được thử nghiệm đối phó các kịch bản đe dọa hiện tại và tương lai, từ mặt đất đến không gian. Các năng lực này bao gồm: đánh giá mối đe dọa, quản lý tác chiến, công cụ lập kế hoạch nhiệm vụ, điều phối cảm biến, tích hợp và tối ưu hóa AI/ML, lập kế hoạch tác chiến chung, chia sẻ liên kết dữ liệu mạnh mẽ, và hơn thế nữa”, thông cáo nêu rõ.

“Không một công ty nào có thể mang lại tất cả giải pháp; chúng tôi cam kết hợp tác trên toàn ngành để giúp chính phủ đạt được một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thống nhất, bảo vệ đất nước hiện tại và trong tương lai", ông nói thêm.