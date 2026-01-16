Mỹ không thay đổi lập trường về Greenland bất chấp châu Âu triển khai quân

Binh sĩ Đan Mạch triển khai ở Greenland (Ảnh: Reuters).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 15/1 cho biết các hoạt động quân sự tại đảo Greenland không ảnh hưởng gì đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch này.

“Tôi không nghĩ việc có binh sĩ ở châu Âu tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống, cũng như không hề ảnh hưởng đến mục tiêu giành quyền kiểm soát Greenland của ông ấy”, bà Leavitt nói, nhấn mạnh lập trường của Tổng thống Trump.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp diễn ra một ngày trước đó giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio với Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cùng người đại diện ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower. Bà Leavitt mô tả cuộc gặp này là “mang tính xây dựng”.

Bà Leavitt cho biết, 2 phái đoàn “đã nhất trí thực sự thành lập một nhóm công tác gồm các cá nhân sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật về việc Mỹ tiếp quản Greenland”. Thư ký báo chí Nhà Trắng đồng thời nói thêm rằng các cuộc thảo luận này sẽ diễn ra 2-3 tuần/lần.

Nhà Trắng cũng làm rõ rằng Tổng thống Trump coi việc giành quyền kiểm soát Greenland là “một ưu tiên về an ninh quốc gia”.

“Tổng thống muốn Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland và cho rằng điều đó phục vụ tốt nhất cho an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Leavitt nói.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã khơi lại ý tưởng sáp nhập Greenland vào Mỹ. Chính quyền của ông đã cân nhắc một loạt phương án trong đó có mua lại hoặc thậm chí dùng biện pháp quân sự để có được hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Bất chấp chỉ trích, các quan chức trong chính quyền của ông gần đây liên tục đề cập đến kế hoạch kiểm soát Greenland với lý do Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia.

Đáp lại, một số nước châu Âu quyết định triển khai lực lượng quân sự đến Greenland, trong nỗ lực nhằm trấn an Washington về những lo ngại rằng hòn đảo này phòng thủ chưa đủ.

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Tư thông báo sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, phối hợp với các đồng minh NATO.

Đức, Thụy Điển, Pháp, Na Uy và Phần Lan cũng xác nhận đã hoặc đang điều binh sĩ tới Greenland trong tuần này để tham gia các cuộc tập trận chung với Đan Mạch.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, Copenhagen có kế hoạch tăng số binh sĩ Đan Mạch đồn trú tại Greenland, đồng thời mời các đồng minh NATO triển khai luân phiên nhằm tạo ra một sự hiện diện quân sự mang tính ổn định và lâu dài hơn trên đảo.

Greenland lần gần đây nhất đã tiếp đón binh sĩ Pháp và Na Uy, cùng lực lượng vũ trang của một số quốc gia châu Âu khác, vào tháng 9 trong khuôn khổ cuộc tập trận Arctic Light: một nhiệm vụ huấn luyện trên bộ, trên biển và trên không. Đây chỉ là một phần trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự của Đan Mạch quanh các vùng lãnh thổ Bắc Cực của mình, được triển khai từ tháng 6.