NATO đưa lực lượng đến Greenland, Nga phản ứng

Đảo Greenland thuộc Đan Mạch (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, quân nhân Pháp và Đức hôm nay 15/1 đã lên đường tới Greenland khi Đan Mạch và các đồng minh chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận.

Các đồng minh châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển và Na Uy, tuyên bố sẽ triển khai lực lượng quân sự tới Greenland để bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc diễn tập quy mô lớn hơn vào cuối năm 2026.

“Lực lượng Vũ trang Đan Mạch, cùng với một số đồng minh Bắc Cực và châu Âu, sẽ trong những tuần tới xem xét cách thức triển khai trên thực tế việc tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận tại Bắc Cực”, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho hay.

Cho đến nay, quy mô cụ thể của đợt tăng cường quân sự này vẫn chưa được công bố, nhưng các đợt triển khai ban đầu dường như khá hạn chế.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết Lực lượng Vũ trang Đức đã triển khai một đội trinh sát gồm 13 quân nhân tới Nuuk vào sáng 15/1 trên một máy bay vận tải Airbus A400M.

Tối muộn ngày 14/1, một máy bay của Không quân Đan Mạch đã hạ cánh xuống sân bay Nuuk và binh sĩ mặc quân phục đã xuống máy bay để tham gia các cuộc tập trận.

Pháp cũng tham gia triển khai lực lượng. “Những thành phần quân sự đầu tiên của Pháp đã lên đường. Các lực lượng khác sẽ tiếp nối”, Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội X.

Động thái này nhằm trấn an Mỹ về vấn đề an ninh, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý định kiểm soát hòn đảo này.

Cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 được mô tả là tích cực, mang tính xây dựng, nhưng cũng không mang lại giải pháp nhanh chóng cho tình hình căng thẳng liên quan đến Greenland hiện nay.

Ông Trump tuyên bố hòn đảo có vị trí chiến lược và giàu khoáng sản này là yếu tố sống còn đối với an ninh của Mỹ, và Mỹ phải có được Greenland để ngăn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát vùng lãnh thổ đó. Ông nói Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Theo ông Trump, Đan Mạch không đủ khả năng ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực.

Trong khi đó, chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh. Nhiều quốc gia EU chủ chốt đã ủng hộ Đan Mạch, với không ít lãnh đạo cảnh báo rằng việc Mỹ dùng quân sự để kiểm soát Greenland có thể trên thực tế đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO.

Trước thềm cuộc họp với phía Mỹ hôm qua, Greenland và Đan Mạch cho biết họ đã bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự trong và xung quanh hòn đảo, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO, như một phần trong cam kết củng cố năng lực phòng thủ Bắc Cực.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Marc Jacobsen, phó giáo sư tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, việc châu Âu tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland là một thông điệp gửi tới chính quyền Mỹ.

“Có 2 thông điệp, một là nhằm răn đe, để cho thấy rằng nếu các vị quyết định hành động quân sự, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Greenland. Mục đích thứ hai là để nói rằng chúng tôi nghiêm túc tiếp thu những chỉ trích của các ông, tăng cường hiện diện, bảo vệ chủ quyền của mình và cải thiện khả năng giám sát đối với Greenland”, ông nói.

Ông Olivier Poivre d’Arvor, Đại sứ Pháp phụ trách các vấn đề vùng cực, cũng nêu rõ: “Chúng tôi sẽ cho Mỹ thấy NATO hiện diện ở đây, rằng Đan Mạch đã tăng cường mạnh mẽ năng lực giám sát tại Greenland, và Liên minh châu Âu đang đóng góp để bảo đảm an ninh chung cho toàn bộ khu vực”.

Trong khi đó, Nga bày tỏ lo ngại về việc NATO triển khai lực lượng đến Greenland.

"NATO đang tăng cường hiện diện quân sự tại đó dưới cái cớ sai lầm về mối đe dọa ngày càng tăng từ Moscow và Bắc Kinh. Chúng tôi coi chính sách leo thang đối đầu của liên minh tại Bắc Cực là phản tác dụng và cực kỳ nguy hiểm”, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết hôm 14/1.