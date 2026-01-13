Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Đường phố Teheran, Iran (Ảnh: Getty).

“Công dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng gián đoạn internet tiếp diễn, lên kế hoạch cho các phương thức liên lạc thay thế, và nếu an toàn để thực hiện, cân nhắc rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ”, đại sứ quán ảo của Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web.

Đại sứ quán này nói thêm rằng những người mang song tịch Mỹ - Iran phải rời Iran bằng hộ chiếu Iran, do chính phủ Iran không công nhận quốc tịch kép.

“Công dân Mỹ đối mặt với nguy cơ đáng kể bị thẩm vấn, bắt giữ và giam giữ tại Iran”, tuyên bố nêu rõ.

Theo thông báo, các hãng hàng không vẫn đang hạn chế hoặc hủy các chuyến bay đi và đến Iran, trong đó một số hãng tạm dừng dịch vụ cho tới ngày 16/1.

Hiện không có Đại sứ quán hay cơ quan lãnh sự Mỹ tại Iran, và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đóng vai trò là quốc gia bảo hộ lợi ích của Mỹ, song các dịch vụ này bị hạn chế.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu đã xếp Iran vào mức cảnh báo cấp 4 “Không đi lại”, cảnh báo rằng công dân Mỹ không nên tới Iran vì bất kỳ lý do gì, và những người đang ở Iran nên rời đi ngay lập tức do các rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Trước đó trong ngày 12/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ngoại giao vẫn là cách tiếp cận được ưu tiên trong quan hệ của Mỹ với Iran, dù chính quyền Tổng thống Donald Trump không loại trừ các lựa chọn quân sự nếu cần thiết.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm gì tiếp theo thì chỉ có Tổng thống mới biết. Vì vậy thế giới sẽ phải tiếp tục chờ đợi và phỏng đoán, và chúng tôi sẽ để Tổng thống quyết định”, bà nói trên Fox News.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump liên tục đưa ra cảnh báo với Iran. Ông tuyên bố, Mỹ sẵn sàng can thiệp nếu chính quyền Iran dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình đang lan rộng trong nước.

Cuối tuần trước, ông nói rằng chính quyền của ông đang cân nhắc “một số lựa chọn rất cứng rắn,” bao gồm khả năng hành động quân sự chống lại Iran, và rằng Tehran đang “bắt đầu” vượt qua lằn ranh đỏ của Mỹ.

Dự kiến ông sẽ nhóm họp với các cố vấn cấp cao vào hôm nay để thảo luận các phương án hành động với Iran.

Trong khi còn nhiều tranh cãi về việc Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Iran hay không, Tổng thống Trump hôm 12/1 thông báo sẽ áp thuế 25% với bất cứ quốc gia nào làm ăn với Iran. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép kinh tế lên Tehran.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 12/1 khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột, thậm chí ở mức cao hơn cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái.