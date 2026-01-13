Mỹ áp thuế 25% ngay lập tức với mọi quốc gia làm ăn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/1 cho biết bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% “đối với bất kỳ và mọi hoạt động kinh doanh nào đang được tiến hành với Mỹ”.

Theo sắc lệnh, mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại của Iran sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”.

“Có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với bất kỳ và mọi hoạt động kinh doanh nào đang được tiến hành với Mỹ”, Tổng thống Trump viết.

Hiện vẫn chưa rõ các chi tiết cụ thể hơn về thông báo áp thuế cũng như liệu những quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn của Iran.

Nhà Trắng cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Theo giới quan sát, động thái của Tổng thống Trump dường như nhằm cô lập Iran về mặt kinh tế trong bối cảnh quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ này đang chật vật đối phó với làn sóng biểu tình quy mô lớn.

Những tuần gần đây, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với Iran. Tuần trước, ông tuyên bố sẽ can thiệp vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình. Chủ nhân Nhà Trắng cho hay, ông đang cân nhắc các phương án hành động khác nhau với Tehran.

Phát biểu với Fox News ngày 12/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, dù ngoại giao vẫn là “lựa chọn hàng đầu” của Tổng thống Trump, nhưng ông “không ngại sử dụng sức mạnh sát thương và uy lực của quân đội Mỹ nếu và khi ông cho rằng điều đó là cần thiết”.

“Không kích sẽ là một trong rất, rất nhiều phương án đang được đặt lên bàn cho Tổng tư lệnh”, bà Leavitt nói.

Nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân lớn của Iran hồi năm ngoái, bà Leavitt nhấn mạnh về khả năng sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ của ông Trump: “Không ai hiểu điều đó rõ hơn Iran”.

Bà Leavitt cũng cho biết các thông điệp công khai và riêng tư của Iran gửi tới Mỹ là “khá khác nhau”, đồng thời nói thêm: “Tôi nghĩ Tổng thống có quan tâm đến việc tìm hiểu những thông điệp đó”. Tuy nhiên, bà không nói rõ bản chất của các thông điệp này.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm qua tái khẳng định cảnh báo gửi tới Mỹ, tuyên bố rằng các căn cứ quân sự, tàu chiến và binh sĩ Mỹ trên khắp khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington can thiệp vào Iran.

“Hãy đến và xem điều gì sẽ xảy ra với các tàu chiến và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Hãy đến và bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dân tộc Iran một cách dữ dội. Hãy đến và tự mình chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với các vị và với cả khu vực”, ông Qalibaf cảnh báo.