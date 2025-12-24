Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các quan chức quân sự Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán vào ngày 24/12 (Ảnh: Facebook/Thông cáo báo chí Chính phủ Campuchia).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung giữa Campuchia và Thái Lan sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay 24/12, và có thể mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc đàm phán được tổ chức tại một trạm kiểm soát biên giới ở phía nam của đường biên giới dài 817km giữa hai nước.

“Nếu cuộc họp ban thư ký diễn ra suôn sẻ và dẫn đến một thỏa thuận, thì sẽ có một cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của hai nước vào ngày 27/12”, Chuẩn đô đốc Surasant nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết cuộc đàm phán bắt đầu lúc 16h30 giờ địa phương, do các tướng lĩnh từ cả hai phía chủ trì.

Cuộc gặp này là bước tiến quan trọng nhất kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại ở biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong khi diễn ra cuộc đàm phán hôm nay, Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp tục giao tranh ở một số khu vực biên giới.

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nối lại đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới Chung, một cơ chế song phương đã được thiết lập.

Theo ông Sihasak, cả Mỹ và Trung Quốc đều không liên quan đến quyết định của hai nước về việc nối lại đàm phán vào cuối tuần này, đồng thời nói thêm rằng đó là việc của Thái Lan và Campuchia nhằm "giải quyết vấn đề".

Các Ngoại trưởng Đông Nam Á ngày 22/12 đã nhóm họp tại Malaysia nhằm tìm cách khôi phục lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia sau 2 tuần giao tranh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ giúp Thái Lan và Campuchia đàm phán một cách cởi mở, giải quyết bất đồng và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài.

Nỗ lực thúc đẩy hòa bình của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những sáng kiến ngoại giao riêng rẽ nhằm chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng cho đến nay chưa mang lại nhiều tiến triển.

Các cuộc đụng độ biên giới trong 2 tuần qua giữa 2 quốc gia láng giềng đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán.