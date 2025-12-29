Ngoại trưởng Thái Lan - Campuchia tới Trung Quốc, củng cố lệnh ngừng bắn

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa) đứng cạnh Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (Ảnh AFP).

Ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia đã đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 28-29/12 để thảo luận về tình hình biên giới.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia, ông Vương Nghị gọi thỏa thuận ngừng bắn là “thành quả khó khăn” và kêu gọi hai quốc gia không nên từ bỏ thỏa thuận giữa chừng hoặc để giao tranh tiếp diễn.

“Một sự đồng thuận quan trọng đã đạt được”, ông Vương nói, theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, Thái Lan và Campuchia sẽ “xây dựng lại lòng tin chính trị lẫn nhau, đạt được bước ngoặt trong quan hệ và duy trì hòa bình khu vực”.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sau cuộc đàm phán rằng, họ nhận thấy “cần phải từng bước xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước”.

“Thái Lan nhắc lại rằng việc điều chỉnh quan hệ cần được thực hiện từng bước một”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh.

Tuyên bố cũng cho biết Thái Lan sẽ “xem xét việc thả 18 binh sĩ sau thời gian quan sát lệnh ngừng bắn 72 giờ và yêu cầu Campuchia tạo điều kiện cho việc hồi hương của công dân Thái Lan dọc biên giới”.

Các quan chức quốc phòng Thái Lan và Campuchia đã tham gia các cuộc đàm phán tại Trung Quốc. Ngoài ra, một số cuộc gặp song phương giữa các nhà ngoại giao và quan chức quốc phòng hai nước cũng diễn ra.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói với truyền thông địa phương sau cuộc đàm phán tại Trung Quốc rằng sẽ có “sự trao đổi cởi mở” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng “để xây dựng lại lòng tin”.

Một tuyên bố từ Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới của Campuchia cho biết một cuộc họp phân định biên giới sẽ được tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 1 tại Siem Reap.

Ngày 27/12, Campuchia và Thái Lan đã ban hành Tuyên bố chung của Cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới Chung (GBC). Theo đó, hai bên đã đạt thỏa thuận toàn diện nhằm ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng dọc theo đường biên giới chung, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Trọng tâm của thỏa thuận là lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 12h trưa ngày 27/12.

Lệnh ngừng bắn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí và nghiêm cấm rõ ràng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các mục tiêu quân sự, tại mọi khu vực dọc theo biên giới.

Hai bên nhất trí tránh mọi hành vi nổ súng không khiêu khích, tiến quân hoặc di chuyển lực lượng về phía các vị trí của bên kia, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn “không được vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại, không tiến hành tuần tra hay di chuyển lực lượng về phía vị trí của nhau.

Trước đó, thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 10 nhằm giải quyết cuộc đụng độ căng thẳng kéo dài 5 ngày vào tháng 7 giữa hai nước dọc theo biên giới. Tuy nhiên, một đợt leo thang đã xảy ra hồi đầu tháng này, khi 2 bên tập kích qua lại.