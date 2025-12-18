Mỹ gửi séc "cổ tức chiến binh" trị giá 1.776 USD cho 1,45 triệu quân nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trên giờ vàng truyền hình toàn quốc, ông Trump nói rằng 1,45 triệu binh sĩ sẽ nhận được các tấm séc này, với mức tiền được lựa chọn nhằm vinh danh năm lập quốc 1776.

“Và các tấm séc đã được gửi đi rồi. Không ai hiểu điều này cho đến khoảng 30 phút trước”, ông Trump nói, ám chỉ rằng thông báo được hoàn tất ngay trước bài phát biểu của ông.

Nhà Trắng cho biết khoản “cổ tức” này sẽ được gửi tới các quân nhân đang tại ngũ ở cấp bậc O-6 trở xuống, cũng như các quân nhân thuộc lực lượng dự bị ở cấp bậc O-6 trở xuống và đang thực hiện lệnh tại ngũ từ 31 ngày trở lên tính đến ngày 30/11.

Việc công bố khoản cổ tức này là một trong số ít chính sách cụ thể mà ông Trump nêu ra trong bài phát biểu giờ vàng, vốn được giới thiệu là nhằm trình bày các nỗ lực của chính quyền trong việc giảm chi phí cho người dân Mỹ.

Trong suốt năm đầu tiên tại nhiệm, ông Trump nhiều lần úp mở ý tưởng gửi các tấm séc cổ tức cho hàng triệu người Mỹ, ban đầu từ số tiền tiết kiệm được của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), và sau đó là từ nguồn thu thuế quan. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Quốc hội đã phản đối ý tưởng này, cho rằng số tiền đó nên được dùng để giảm nợ công.

Trong một bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đã nêu ra những thành tựu ông đạt được trong năm đầu tại vị và đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về việc giá tiêu dùng tăng, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang chuẩn bị cho một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy thách thức vào năm tới.

Tổng thống đảng Cộng hòa cũng ca ngợi những nỗ lực của chính quyền trong năm nay trên nhiều lĩnh vực, từ việc giảm số vụ vượt biên trái phép cho đến làm giảm giá của một số mặt hàng.

Ông cũng ủng hộ một đề xuất của đảng Cộng hòa về việc chuyển tiền mặt trực tiếp cho người dân để bù đắp chi phí bảo hiểm y tế, thay vì cấp trợ giá thông qua Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (Affordable Care Act), dù đề xuất này hiện vẫn chưa nhận được đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

“Tôi muốn tiền được chuyển thẳng tới người dân để các bạn có thể tự mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình”, ông Trump nói, cho rằng bên thiệt hại duy nhất ở đây "sẽ là các công ty bảo hiểm".

Trong bài phát biểu, ông Trump thừa nhận rằng giá cả tại Mỹ vẫn ở mức cao, song lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang “sẵn sàng” cho một đợt bùng nổ. “Tôi đang kéo những mức giá cao đó xuống, và kéo xuống rất nhanh,” ông nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump nói rằng ông đã thu hút được 18.000 tỷ USD đầu tư, qua đó tạo việc làm và mở các nhà máy. Ông nhận định Mỹ hiện là "quốc gia nóng nhất ở bất cứ đâu trên thế giới".

Ông cũng cho biết sẽ sớm công bố chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang FED, mô tả đó là “một người tin vào việc hạ lãi suất mạnh mẽ, và các khoản thanh toán thế chấp sẽ còn giảm hơn nữa".