Tổng thống Trump dè dặt dự đoán triển vọng bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Ngay cả những người từng có một nhiệm kỳ tổng thống thành công cũng từng phải chịu những thất bại. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Chúng ta nên thắng. Nhưng, bạn biết đấy, xét về mặt thống kê, thì việc thắng là rất khó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 13/12.

Trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay ông Trump thường xuyên khẳng định nền kinh tế Mỹ hiện đang bùng nổ, đồng thời tiếp tục đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden về lạm phát.

Tổng thống Trump khẳng định rằng ông đã thực hiện được lời hứa trong chiến dịch tranh cử.

“Khi nào tôi mới được ghi nhận là người đã tạo ra, với không lạm phát, có lẽ là nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta?”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 11/12.

“Tôi đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng có thể người dân sẽ cần một thời gian để nhận ra tất cả những điều này”, ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Tất cả số tiền đang đổ vào đất nước chúng ta hiện được dùng để xây dựng mọi thứ: các nhà máy ô tô, AI (trí tuệ nhân tạo), rất nhiều thứ khác. Tôi không thể nói với bạn điều đó sẽ được cử tri nhìn nhận như thế nào; tất cả những gì tôi có thể làm là làm tốt công việc của mình”.

Lạm phát đã tăng vọt trong nhiệm kỳ của ông Biden. Ban đầu, lạm phát chậm lại sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, nhưng tăng đáng kể từ tháng 4.

Số liệu lạm phát được công bố gần nhất vào tháng 9 cho thấy mức tăng giá 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ không công bố số liệu cho tháng 10 do chính phủ đóng cửa một phần. Con số cho tháng 11 dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.