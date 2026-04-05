Mỹ giải cứu thành công phi công mất tích ở Iran sau giao tranh dữ dội

Một tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4 (Ảnh: X).

Al Jazeera dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ ngày 5/4 cho biết, phi công mất tích của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran đã được giải cứu thành công sau một "cuộc giao tranh dữ dội".

Theo quan chức này, chiến dịch giải cứu vẫn đang tiếp tục. Phi công mất tích đã được cứu, nhưng vẫn "chưa an toàn", chưa rời khỏi lãnh thổ Iran. Đội cứu hộ vẫn phải thực hiện việc rút quân thành công khỏi Iran và trở về nơi an toàn.

Rộ tin Mỹ và Iran đấu súng dữ dội trong chiến dịch giải cứu phi công (Video: DD Geopolitics)

Trước đó, các báo cáo chưa được xác nhận từ nguồn tin địa phương và mạng xã hội cho biết các Lực lượng Hành động Đặc biệt của Lục quân Mỹ tham gia vào các cuộc đụng độ trực tiếp với Lực lượng Lục quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực Milas thuộc dãy núi Rig, tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, trung tây Iran ngày 4/4.

Truyền thông Iran đưa tin quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, nơi sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí của F-15E được cho là đã nhảy dù thoát hiểm khỏi máy bay.

Một số nguồn tin cũng báo cáo về các cuộc đấu súng giữa lực lượng đặc nhiệm Mỹ và lực lượng dân quân Basij của Iran, cũng như việc người dân địa phương sử dụng súng bộ binh bắn vào các trực thăng Mỹ đang bay thấp trên khu vực này.

Phóng viên của hãng tin RT trích dẫn các nguồn tin chính phủ Mỹ nói rằng đã có thông tin về các cuộc "giao tranh dữ dội" giữa quân đội Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu các thành viên phi hành đoàn F-15E bị bắn rơi và các lực lượng Iran.

Một đoạn video chưa được xác thực đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh giao chiến gần thủ phủ của tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, nơi các lực lượng Mỹ được cho là đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn F-15E. Truyền thông Iran cho biết một tháp viễn thông trong khu vực đã bị trúng đòn không kích.

Lầu Năm Góc cũng như quân đội Iran đều chưa đưa ra bình luận.

Hôm 3/4, Iran tuyên bố bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Mỹ trong không phận, gồm một tiêm kích F-15E và một cường kích A-10. Phi công của A-10 đã thoát ra ngoài an toàn, một phi công của F-15E được giải cứu, song hiện một phi công còn lại của tiêm kích này vẫn mất tích.

Quân đội Mỹ sau đó xác nhận đang thực hiện chiến dịch giải cứu phi công nhưng không tiết lộ chi tiết vì lý do an ninh.

Theo các nguồn tin, trực thăng và máy bay tấn công của Mỹ đã tham gia chiến dịch tìm kiếm, cùng với việc thả pháo sáng để hỗ trợ xác định vị trí của phi công. Trong khi đó, Không quân Mỹ được cho là triển khai khí tài tấn công các đoàn xe của IRGC đang cố gắng tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay nhằm ngăn chặn phía Iran bắt giữ quân nhân này.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các trực thăng Mỹ bay tầm thấp được cho là đang tìm kiếm phi công mất tích.

Giới chuyên gia trước đó cảnh báo, một chiến dịch tìm kiếm, giải cứu ngay trong lãnh thổ của đối phương tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Họ cũng cho rằng số phận của phi công F-15E có thể quyết định tiến trình của cuộc xung đột. Iran cũng đã kêu gọi các lực lượng quần chúng tìm kiếm, bắt giữ quân nhân Mỹ.