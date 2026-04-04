2 giây sinh tử của phi công Mỹ thoát khỏi tiêm kích F-15 bị bắn

Một mảnh vỡ được cho là của tiêm kích F-15E bị bắn rơi được tìm thấy ở Iran (Ảnh: Mirror).

Quân đội Mỹ ngày 3/4 xác nhận đang triển khai chiến dịch tìm kiếm một phi công mất tích của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran. Số phận của phi công Mỹ đến nay vẫn là một bí ẩn, nhưng nếu còn sống, quân nhân này chắc chắn đang phải đối mặt với sức ép sinh tồn rất lớn khi phía Iran cũng đang triển khai một cuộc tìm kiếm lớn, huy động sự hỗ trợ của cả quần chúng.

Theo Business Insider, việc thoát hiểm khỏi một tiêm kích F-15E chỉ mất đúng 2 giây. Các phi công khi đó sẽ phải đối mặt với lực đẩy lên tới 20G và luồng gió cực mạnh khi ghế phóng tên lửa đẩy họ rời khỏi máy bay. Dù tự động, hệ thống giữ chân và đèn tín hiệu cứu hộ GPS đảm bảo họ sống sót sau cuộc thoát hiểm dữ dội này.

Kích hoạt hệ thống ACES II

Khi phi công kéo tay cầm phóng, các khối thuốc nổ ngay lập tức hất văng nắp kính buồng lái khổng lồ của F-15E. Trong vòng 0,15 giây, Ghế phóng Tiên tiến (ACES II) lao ra khỏi buồng lái bằng tên lửa. Trình tự này hoàn toàn tự động, ngăn kíp lái, gồm phi công và sĩ quan vận hành hệ thống vũ khí của tiêm kích, không va chạm nhau trên không trung.

Hình ảnh được cho là ghế phóng của tiêm kích F-15E bị bắn rơi được tìm thấy ở Iran (Ảnh: Mirror).

Sống sót dưới lực ép 20G

Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đẩy chiếc ghế nặng nề lên trên với tốc độ khủng khiếp. Phi công phải chịu một lực ép kinh hoàng lên tới 20G, khiến trọng lượng cơ thể họ tăng lên tương đương khoảng 1.800kg trong một phần nhỏ của giây. Gia tốc cực đại này thường xuyên gây ra các vết nứt do nén cột sống.

Chống lại luồng gió tạt

Nhảy dù ở tốc độ vượt quá 965km/h khiến cơ thể người phải chịu một bức tường áp suất không khí động học tàn khốc. Để ngăn chặn tình trạng vung vẩy tay chân thảm khốc, các dây đai giữ chân tự động ngay lập tức khóa chặt chân phi công vào ghế. Trong khi đó, mũ bảo hiểm và mặt nạ oxy bảo vệ khuôn mặt họ khỏi những chấn thương chết người do luồng gió tạt.

Ổn định bằng dù hãm

Sau khi rời khỏi tiêm kích, một chiếc dù hãm nhỏ sẽ bung ra từ đỉnh ghế. Chiếc dù mini này nhanh chóng giảm tốc độ của thiết bị và ngăn nó xoay tròn mất kiểm soát. Các cảm biến môi trường liên tục theo dõi độ cao và tốc độ bay để tính toán chính xác từng mili giây nhằm bung dù chính.

Tách khỏi ghế phóng

Ở độ cao khoảng 3.000m, ghế ACES II tự động cắt đứt kết nối vật lý với phi công. Các bu-lông nổ nhỏ kích hoạt và đẩy chiếc ghế kim loại nặng nề ra xa để ngăn nó va chạm với phi công đang rơi xuống. Chiếc dù chính đồng thời bung ra, làm chậm tốc độ của phi công xuống mức hạ cánh an toàn.

Triển khai bộ thiết bị sinh tồn

Các máy bay Mỹ tiến hành chiến dịch tìm kiếm phi công tiêm kích ở Iran (Video: X).

Khi phi công đáp dần xuống đất, một bộ thiết bị sinh tồn đầy đủ sẽ rơi ra từ phía dưới họ, treo lơ lửng an toàn trên một dây buộc dài. Gói hàng nặng này chứa một bè cứu sinh bơm hơi, khẩu phần ăn khẩn cấp và các vật tư y tế tiên tiến. Việc thả nó xuống phía dưới phi công giúp giảm đáng kể lực tác động khi chạm đất.

Kích hoạt đèn tín hiệu cứu hộ

Ngay khoảnh khắc dù chính mở ra, một đèn định vị cá nhân tự động sẽ ngay lập tức phát tín hiệu cứu nạn quân sự trên các tần số UHF bảo mật. Dữ liệu GPS được mã hóa này cảnh báo cho các đội tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu gần đó, bắt đầu một sứ mệnh giải cứu đầy rủi ro.