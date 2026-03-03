Mỹ đưa thêm máy bay chiến đấu và tiếp liệu đến Trung Đông

Tóm tắt sự kiện:

- Xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang sang ngày thứ 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch tập kích Iran có thể kéo dài 4 tuần, cảnh báo rằng Washington sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để phá hủy khả năng tên lửa và hạt nhân của Tehran.

- Iran tiếp tục tấn công các địa điểm trên khắp Israel và các căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ ở các nước trong khu vực.

- Israel tiếp tục tấn công Tehran và Beirut, khi số người thiệt mạng ở Iran và Lebanon vượt 600 người.

- Iran đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng mạnh. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy này.

- Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi các nước ở Trung Đông ngay lập tức vì lý do an ninh.

Số liệu thương vong:

Iran: 555 thiệt mạng; Mỹ: 6 quân nhân thiệt mạng (đóng tại Kuwait); Israel: ít nhất 10 người thiệt mạng; Li Băng: ít nhất 31 người thiệt mạng; Iraq: 4 người thiệt mạng; UAE: ít nhất 3 người thiệt mạng; Bahrain: ít nhất 1 người thiệt mạng; Oman: ít nhất 1 người thiệt mạng; Kuwait: ít nhất 1 người thiệt mạng.