Mỹ kêu gọi công dân lập tức rời Trung Đông, cảnh báo đòn mạnh nhất vào Iran

Các tàu dân sự bị cho là bốc cháy ở Iran sau cuộc không kích chung Mỹ - Israel (Ảnh: Tasnim).

Khuyến cáo dân Mỹ rời khỏi Trung Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/3 đã kêu gọi công dân Mỹ “rời đi ngay lập tức” khỏi các quốc gia trên khắp Trung Đông “do những rủi ro an ninh nghiêm trọng”.

Theo Trợ lý Ngoại trưởng mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự, Mora Namdar, công dân Mỹ được khuyến cáo rời đi bằng các phương tiện thương mại khỏi Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Dải Gaza, Jordan, Kuwait, Li Băng, Oman, Qatar, Ả rập Xê út, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Yemen.

“Rời đi ngay bằng các phương tiện thương mại do những rủi ro an ninh nghiêm trọng. Những công dân Mỹ cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao trong việc sắp xếp rời đi bằng các phương tiện thương mại, hãy gọi cho chúng tôi 24/7 theo số +1-202-501-4444 (gọi từ nước ngoài) và +1-888-407-4747 (gọi từ Mỹ và Canada)”, bản cập nhật an ninh mới nhấn mạnh.

Thông điệp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Trung Đông - nhiều cuộc tấn công nhắm cụ thể vào các tài sản của Mỹ - nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Trước đó, nhiều quốc gia trong số này đã khuyến cáo công dân Mỹ trú ẩn tại chỗ.

Xung đột nổ ra từ sáng 28/2 khi Mỹ và Israel phối hợp không kích hàng loạt mục tiêu ở Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều quan chức, chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu trong 48 giờ đầu tiên của chiến dịch. Con số này có thể tăng nhanh trong những ngày tới khi các bên tiếp tục đáp trả lẫn nhau.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm tên lửa đạn đạo, tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Iran, cùng các địa điểm tên lửa chống hạm.

Israel ước tính hơn 1.500 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích.

Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, tính đến ngày 2/3, ít nhất 555 người ở nước này đã thiệt mạng, bao gồm khoảng 165 người thiệt mạng khi một trường nữ sinh của Iran trúng hỏa lực.

“Đòn tấn công mạnh nhất chưa tới”

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Mỹ đang chuẩn bị cho một “đợt gia tăng lớn” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 24 giờ tới.

Theo quan chức này, Mỹ đánh giá đợt tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran, và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung mạnh vào việc phá hủy năng lực sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và sức mạnh hải quân của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua hé lộ khả năng leo thang các cuộc tấn công. “Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu tập kích họ một cách mạnh mẽ. Làn sóng lớn vẫn chưa diễn ra. Đòn tấn công lớn sắp tới”.

Quan chức cấp cao này cho biết kho tên lửa của Mỹ đang dần cạn kiệt, đặc biệt là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Tổng thống Trump cũng nói, cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài 4 tuần nhưng đang diễn ra “nhanh hơn dự kiến”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày cho biết chính quyền của Tổng thống Trump tin rằng các mục tiêu trong chiến dịch nhằm vào Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng bộ binh”, đồng thời hé lộ “những đòn mạnh nhất vẫn chưa diễn ra”.

“Hiện nay, trọng tâm của chúng tôi là phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo của họ, kho dự trữ tên lửa đạn đạo và năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo, cũng như các máy bay không người lái tấn công một chiều và lực lượng hải quân của Iran”, ông nói.

“Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết các nỗ lực chiến thuật của chúng tôi, nhưng những đòn đánh mạnh nhất từ quân đội Mỹ vẫn chưa diễn ra. Giai đoạn tiếp theo sẽ còn gây tổn thất nặng nề cho Iran hơn hiện nay”, ông cảnh báo thêm.