Tổng thống Mỹ cảnh báo chiến dịch tấn công kéo dài, “sóng lớn" sắp đến Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện tại Nhà Trắng ngày 2/3 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cho biết mối đe dọa từ Iran đã cận kề khi ông quyết định ra lệnh tấn công quốc gia Trung Đông hôm 28/2.

Ông Trump tuyên bố chiến dịch tập kích Iran là “cơ hội tốt nhất cuối cùng” để Mỹ “loại bỏ mối đe dọa” từ Iran.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và các chỉ huy quân sự cấp cao Iran thiệt mạng, đánh chìm các tàu chiến của Iran và tấn công hơn 1.000 mục tiêu tính đến thời điểm hiện tại.

“Chúng ta sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất và hùng hậu nhất thế giới, và chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng. Chúng ta đã vượt xa so với dự kiến ​​ban đầu. Nhưng dù thời gian thế nào cũng không sao. Bất kể phải trả giá thế nào”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch tập kích Iran có thể kéo dài hơn so với dự tính ban đầu.

“Ngay từ đầu, chúng tôi dự kiến ​​mất 4-5 tuần, nhưng có khả năng kéo dài thời gian hơn nhiều”, ông nói.

Theo ông Trump, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch tập kích là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và làm thất bại chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc tấn công sẽ đảm bảo rằng Iran “không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, tuy nhiên Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này có mục đích hòa bình.

“Một chính quyền Iran được trang bị tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Trung Đông, mà còn đối với người dân Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết mục tiêu của chiến dịch tập kích còn bao gồm “đánh bại” hải quân Iran, đồng thời xác nhận Mỹ đã đánh chìm 10 tàu của Iran, khiến chúng “nằm dưới đáy biển”.

Ông Trump cũng nhắc đến một mục tiêu khác là ngăn chặn Iran “tiếp tục trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các lực lượng vũ trang bên ngoài biên giới của họ”.

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran về một thỏa thuận đã diễn ra không suôn sẻ và cuối cùng bị đình trệ trước các cuộc tấn công quân sự diễn ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Iran đã phớt lờ những cảnh báo của Nhà Trắng về việc không được tái thiết chương trình hạt nhân của mình.

“Họ đã có tên lửa có khả năng tấn công châu Âu và các căn cứ của chúng ta, cả trong và ngoài nước, và sẽ sớm có tên lửa có khả năng vươn tới nước Mỹ”, ông Trump cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran.

“Sóng lớn” vẫn chưa đến

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 2/3, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “đánh tan” các mục tiêu ở Iran, nhưng “làn sóng lớn” vẫn chưa đến.

Khi được hỏi về thời gian của chiến dịch tập kích có thể kéo dài, Tổng thống Trump nói: “Tôi không muốn nó kéo dài quá lâu. Tôi luôn nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài 4 tuần. Và chúng ta đang vượt tiến độ một chút so với kế hoạch”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có làm gì thêm ngoài các cuộc không kích để hỗ trợ người dân Iran "giành lại quyền kiểm soát đất nước" hay không, ông Trump trả lời: "Có".

"Chúng tôi thực sự đang làm vậy. Nhưng lúc này, chúng tôi muốn mọi người ở trong nhà. Bên ngoài không an toàn", ông Trump tiếp tục,

Ông Trump cũng cảnh báo tình hình sắp trở nên nguy hiểm hơn nữa.

“Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng đòn mạnh vào họ. Đợt sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Đợt sóng lớn sắp đến rồi”, chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo.

Theo ông Trump, "điều bất ngờ lớn nhất" là các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước Ả rập trong khu vực: Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

“Chúng tôi rất bất ngờ. Chúng tôi từng nói với họ rằng: “Chúng tôi sẽ lo liệu chuyện này”, nhưng bây giờ họ lại muốn tham chiến. Và họ đang chiến đấu rất quyết liệt. Ban đầu họ chỉ muốn can thiệp rất ít, nhưng giờ họ lại nhất quyết muốn tham gia”, ông Trump nói về các nước Ả rập.

Khi được hỏi ai có thể trở thành nhà lãnh đạo Iran tiếp theo, ông Trump nói: "Chúng ta không biết ai là người lãnh đạo. Chúng ta không biết họ sẽ chọn ai. Có lẽ họ sẽ may mắn và chọn được người biết mình đang làm gì”.

Bất chấp tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ và các cuộc tấn công liên tiếp của Israel, Iran vẫn tiếp tục kháng cự và tấn công đáp trả. Iran nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở một loạt quốc gia trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran tuyên bố sự ra đi gần đây của Lãnh tụ Tối cao và các quan chức cấp cao khác “không làm lung lay (Iran), mà ngược lại còn làm cho nước này mạnh mẽ hơn”.

IRGC tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu “cho đến khi đối thủ bị đánh bại”.