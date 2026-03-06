Tàu sân bay UAV của Iran trúng hỏa lực (Ảnh: CENTCOM).

“Chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi đã tấn công một tàu sân bay máy bay không người lái của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II, và ngay lúc này nó đang bốc cháy", Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 5/3.

Ông Cooper không nói rõ con tàu ở đâu hoặc Mỹ đã dùng loại vũ khí nào để tập kích con tàu.

Ông cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chìm hơn 30 tàu của Iran kể từ khi chiến dịch Cuồng nộ bắt đầu vào cuối tuần trước.

Tehran có nhiều tàu có thể làm bệ phóng cho máy bay không người lái, trong đó có một tàu chở dầu cũ được cải hoán thành tàu căn cứ tiền phương. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy con tàu này bốc khói tại cảng nhà. Tuy nhiên, tàu sân bay máy bay không người lái chuyên dụng của Iran là IRIS Shahid Bagheri.

Ông Cooper không nêu đích danh tàu Iran bị tấn công, nhưng đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy một con tàu có những đặc điểm đặc trưng của Shahid Bagheri bị không kích.

Mỹ không kích, tàu sân bay UAV của Iran bốc cháy

Shahid Bagheri, trước đây là một tàu container, đã được cải hoán và đưa vào biên chế hải quân Iran năm ngoái.

Con tàu này có đường băng cất cánh kiểu “cầu nhảy”, tương tự một số tàu sân bay do Liên Xô chế tạo như tàu Đô đốc Kuznetsov của Nga hoặc các biến thể do Trung Quốc phát triển, dùng để phóng máy bay. Tàu có thể triển khai nhiều loại máy bay không người lái khác nhau.

Trong buổi họp báo, ông Cooper cũng cung cấp một số cập nhật khác về cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông cho biết trong vòng 72 giờ qua, máy bay ném bom của Mỹ đã tấn công gần 200 mục tiêu “sâu bên trong Iran, bao gồm cả khu vực xung quanh Tehran”.

Ông nói các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã thả “hàng chục” quả bom xuyên phá nặng xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo chôn sâu.

So với thời điểm đầu xung đột, trong ngày hoạt động gần nhất các cuộc tấn công của Iran ra ngoài lãnh thổ đã giảm mạnh. Các vụ phóng tên lửa đạn đạo giảm 90% và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm 83%. Việc giảm các cuộc tấn công này cũng giúp giảm áp lực lên lực lượng phòng không và kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ và các đồng minh.

“Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì cảnh giác”, ông nói với các phóng viên.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, cho biết chiến dịch của Mỹ “mới chỉ bắt đầu và tuyên bố hỏa lực của Mỹ sắp “tăng vọt đáng kể” khi quân đội Mỹ có thể mở rộng việc triển khai căn cứ không chỉ tại các căn cứ của Anh mà còn với các đồng minh khác trong khu vực.

“Chúng tôi đã có thêm những người bạn đứng lên hỗ trợ, và chúng tôi rất biết ơn điều đó”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã kéo dài gần một tuần và ngày càng lan rộng, khi Mỹ và Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong Iran, còn Iran tiếp tục đáp trả bằng cách nhắm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực và Israel.

Hệ quả là các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả rập Xê út và những nước khác, đã phát hiện và bắn hạ nhiều máy bay không người lái Iran bay tới, dù một số vẫn lọt qua và gây thiệt hại.

Đô đốc Cooper cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao thêm nhiệm vụ cho quân đội: phá hủy hoặc làm tê liệt nền tảng công nghiệp sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran.

“Vì vậy, chúng tôi không chỉ nhắm vào những gì họ đang có, mà còn phá hủy khả năng tái xây dựng của họ”, ông Cooper nói, đồng thời nhấn mạnh “việc này sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng lực lượng của chúng tôi được bảo đảm đầy đủ về hậu cần”.