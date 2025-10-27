Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Dựa trên những nỗ lực kiên định của Campuchia trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, đồng thời 2 bên nhất trí khôi phục cuộc tập trận quốc phòng song phương Angkor Sentinel, vốn được tổ chức lần cuối vào năm 2017”, thông cáo của Nhà Trắng ngày 26/10 cho biết.

Ngoài ra, Mỹ sẽ tăng số lượng chỉ tiêu dành cho sĩ quan Campuchia theo học tại các học viện quân sự của Mỹ như West Point, Học viện Không quân và các cơ sở đào tạo khác..

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các mạng lưới buôn bán ma túy và trung tâm lừa đảo trực tuyến, những tổ chức tội phạm đang chiếm đoạt hơn 10 tỷ USD mỗi năm từ người dân Mỹ.

Thỏa thuận gia hạn đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 26/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia), bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan.

Nhân dịp này, Mỹ và Campuchia còn ký kết một thỏa thuận thương mại nhằm mang lại cho các nhà xuất khẩu Mỹ quyền tiếp cận chưa từng có đối với thị trường Campuchia.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ký Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước.

Theo thỏa thuận, Thái Lan và Campuchia cam kết rút “các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng, có sức hủy diệt lớn” khỏi khu vực biên giới, tránh “phát tán những tuyên bố hoặc luận điệu gây tổn hại”, và thực hiện “công tác rà phá bom mìn nhân đạo tại các khu vực biên giới”.

Thỏa thuận cũng nêu rõ cam kết của hai nước trong việc công nhận và phát huy vai trò của các ủy ban song phương hiện có, bao gồm Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC), Ủy ban Biên giới Tổng hợp (GBC) và Ủy ban Phân định Biên giới Chung (JBC), như các cơ chế hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.