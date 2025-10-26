Tổng thống Trump mời Thủ tướng Malaysia lên chuyên xa "Quái thú"

Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Malaysia lên chuyên xa "Quái thú" (Ảnh: Bernama).

Khi bước xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ chuyên cơ Không lực Một sáng 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng các quan chức cấp cao và thành viên nội các đón tiếp với các nghi thức long trọng.

Hai nhà lãnh đạo đã nhún nhảy trên thảm đỏ theo giai điệu của bài Hawaii Five-O do ban nhạc chào mừng trình diễn tại sân bay, khiến đám đông reo hò thích thú.

Sau đó, 2 nhà lãnh đạo trao đổi ngắn trước khi ông Trump mời ông Anwar bước vào chiếc limousine "Quái thú" để có cuộc trò chuyện riêng trước thềm hội nghị.

Thủ tướng Ibrahim cho biết, Tổng thống Trump đã bất ngờ mời ông đi cùng mình trên chuyên xa từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đến trung tâm thủ đô Malaysia để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Ông Anwar nói, ban đầu ông từ chối lời mời, viện dẫn các quy tắc an ninh.

Ông gọi đó là “một chuyến đi thú vị” và bày tỏ sự ấn tượng về việc Tổng thống Trump sẵn sàng "phá vỡ quy tắc". Ông cho biết, trong chuyến đi đó, ông đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ về các chủ đề khác nhau, bao gồm việc đảm bảo hòa bình ở Gaza và các nơi khác trên thế giới.

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Trump. Lần gần đây nhất chuyên xa "Quái thú" chống đạn xuất hiện trên các con phố Kuala Lumpur là vào năm 2014, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm thủ đô Malaysia.

Malaysia là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Chiếc Cadillac One hiện tại, do General Motors sản xuất, được đưa vào phục vụ năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và đã hộ tống ông trong chuyến thăm đầu tiên tới Malaysia.

Điều thú vị là có 2 chiếc limousine giống hệt nhau, nhưng chỉ một chiếc chở ông Trump, đã đến Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur qua tuyến đường Khách sạn Traders KL sáng 26/10 và được hộ tống bởi đoàn xe mô tô.

Chiếc thứ hai thường được sử dụng làm xe nghi binh để tăng thêm một lớp an ninh cho Tổng thống Mỹ.

Sự tò mò của công chúng về chiếc limousine được chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ này bắt nguồn từ việc hầu hết các tính năng an ninh của nó đều được Mật vụ Mỹ giữ bí mật.

Các Tổng thống Mỹ từng sử dụng limousine Lincoln, nhưng chính Tổng thống Ronald Reagan là người chuyển sang limousine Cadillac vào năm 1983 sau khi bị ám sát hụt.

Dài 5m, chuyên xa "Quái thú" có thể chở tối đa 7 người. Khi chiếc xe ra mắt lần đầu vào năm 2018, NBC News cho biết nó có thể thực hiện những pha như trong phim điệp viên, chẳng hạn như phun khói ngụy trang, bắn hơi cay hoặc rải dầu để làm trượt những chiếc xe truy đuổi.

Ngay cả tay nắm cửa cũng có thể được điện hóa để gây thách thức cho những kẻ cố gắng đột nhập vào xe. Chiếc xe được cho là có một tủ bảo quản chứa đầy máu cùng nhóm máu với tổng thống.

Trong khi kho vũ khí mà "Quái thú" mang theo vẫn là điều bí ẩn, ông Obama từng nói với diễn viên hài Jerry Seinfeld vào năm 2015 rằng mẫu xe trước đó phục vụ ông là “một chiếc Cadillac gắn trên khung xe tăng” và ông “có thể ra lệnh cho một tàu ngầm hạt nhân” từ trong xe.

Mỹ được cho là đang có kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của "Quái thú" khi Mật vụ Mỹ gặp gỡ các giám đốc điều hành của General Motors để thảo luận về các chi tiết kỹ thuật của chiếc xe.