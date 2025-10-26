Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng

Từ trái qua phải: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao các văn bản trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10 (Ảnh: Reuters).

Các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia đã ký một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng vào ngày 26/10, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã can thiệp hồi tháng 7 để chấm dứt cuộc xung đột biên giới kéo dài 5 ngày giữa hai nước.

Thỏa thuận được ký ngay sau khi ông Trump đến Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thỏa thuận mới mở rộng trên nền tảng lệnh ngừng bắn đạt được 3 tháng trước, sau khi ông Trump gọi điện cho các nhà lãnh đạo của 2 nước và thúc giục họ chấm dứt giao tranh, cảnh báo rằng nếu không, các cuộc đàm phán thương mại của họ với Washington có thể bị đình chỉ.

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lễ ký kết giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra vào ngày khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN.

Trước đó, hai bên đã đồng ý rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới chung, tiến hành gỡ mìn, phối hợp xử lý các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, cũng như thực hiện khảo sát chung về đường biên.

Buổi lễ ký kết, do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đồng chứng kiến, đã được dời sớm vài tiếng trong ngày để phù hợp với lịch trình rút gọn của ông Anutin ở Kuala Lumpur, sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời ngày 24/10.

Ông Anutin đã hủy phần lớn các hoạt động khác liên quan đến hội nghị và dự kiến rời Kuala Lumpur ngay sau lễ ký kết ngừng bắn vào chiều 26/10 để trở về Bangkok dự lễ tang Hoàng thái hậu Sirikit.

Trước lễ ký kết, ông Trump nói: “Giờ đây, các quý ngài này sắp ký một văn kiện mà chúng ta gọi là Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur, cái tên rất hay. Hai quốc gia sẽ đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch và cùng nhau xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, điều mà họ đã bắt đầu thực hiện".

Ông Trump cũng thông báo rằng 18 tù binh Campuchia sẽ được thả và quan sát viên từ các nước ASEAN, bao gồm Malaysia, sẽ được triển khai để giám sát việc duy trì hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

“Ba người đàn ông ngồi kia thật sự xứng đáng được khen ngợi vì đã làm một việc tuyệt vời cho nhân loại", ông Trump nói, ám chỉ các Thủ tướng Malaysia, Campuchia và Thái Lan.

Ông Hun Manet phát biểu rằng lễ ký kết đánh dấu “một khoảnh khắc lịch sử và sâu sắc” cho hai nước, khẳng định lại “niềm tin chung rằng hòa bình luôn khả thi khi các quốc gia có đủ can đảm và trí tuệ để cùng theo đuổi nó”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Trump vì “hành động kiên quyết và dứt khoát”.

Ông Anutin cũng nhất trí rằng hai bên sẽ nhanh chóng rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới nhằm xây dựng lòng tin, đồng thời Thái Lan sẽ khởi động tiến trình trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ.

“Chúng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ khi đồng ý ngừng bắn tại Malaysia vào ngày 28/7. Các cuộc thảo luận kể từ đó đã dẫn đến kết quả quan trọng này. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được điều từng tưởng chừng không thể vài tháng trước”, ông Anutin nói.