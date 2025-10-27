Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới

Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút vũ khí, thiết bị quân sự hạng nặng khỏi biên giới tối 26/10 (Ảnh: Khmer Times).

Dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN, tối 26/10, Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng khỏi khu vực biên giới, đưa chúng trở lại các căn cứ quân sự thường trực của mỗi nước.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký Tuyên bố chung về xung đột biên giới tại Malaysia cùng ngày, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thỏa thuận mới mở rộng trên nền tảng lệnh ngừng bắn đạt được 3 tháng trước, sau khi ông Trump gọi điện cho các nhà lãnh đạo của 2 nước và thúc giục họ chấm dứt giao tranh.

Theo thỏa thuận được Nhà Trắng đăng tải ngay sau khi ký kết, Thái Lan và Campuchia cam kết rút “các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng, có sức hủy diệt lớn” khỏi khu vực biên giới, tránh “phát tán những tuyên bố hoặc luận điệu gây tổn hại”, và thực hiện “công tác rà phá bom mìn nhân đạo tại các khu vực biên giới”.

Thỏa thuận cũng nêu rõ cam kết của hai nước trong việc công nhận và phát huy vai trò của các ủy ban song phương hiện có, bao gồm Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC), Ủy ban Biên giới Tổng hợp (GBC) và Ủy ban Phân định Biên giới Chung (JBC), như các cơ chế hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

Trong khi ông Trump gọi đây là “thỏa thuận hòa bình”, văn bản này thực tế được gọi là “Tuyên bố chung’.

Trong tuyên bố chung, các bên khẳng định: “Hôm nay đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với Campuchia và Thái Lan, một ngày khẳng định niềm tin chung rằng hòa bình luôn có thể đạt được khi các quốc gia có đủ can đảm và trí tuệ để cùng nhau theo đuổi”.

Campuchia tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện đầy đủ và trung thực Tuyên bố chung, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các đối tác khu vực nhằm đảm bảo hòa bình bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 2 nước.

Thủ tướng Hun Manet cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác tiếp tục ủng hộ, đóng góp để bảo đảm việc thực hiện thành công và hiệu quả Tuyên bố chung này.

“Campuchia chân thành hy vọng rằng bước tiến tích cực này sẽ góp phần vào nỗ lực chung của 2 quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và nhanh chóng đưa tình hình trở lại bình thường”, Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, nói.

Bà Socheata cũng tái khẳng định cam kết kiên định của Campuchia trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan vì lợi ích chung của 2 quốc gia và các thế hệ tương lai của nhân dân 2 nước.