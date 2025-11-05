Mexico bác tin Mỹ sẽ đưa binh sĩ vào lãnh thổ chống băng nhóm ma túy

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (Ảnh: Reuters).

Bà Sheinbaum ngày 4/11 tuyên bố rằng hành động quân sự đơn phương của Mỹ trên lãnh thổ Mexico “sẽ không xảy ra”, ngay cả khi Mỹ trong những tháng gần đây đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm chống các nhóm buôn lậu ma túy, bao gồm cả các cuộc tập kích ở khu vực Mỹ Latinh.

Phát biểu của bà Sheinbaum được đưa ra nhằm phản hồi các câu hỏi về bài báo của NBC News công bố hôm 3/11, trong đó cho biết Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong Mexico, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này.

NBC News cho biết rằng mặc dù chiến dịch này chưa diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Nguồn tin nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng tình báo Mỹ, và các sĩ quan thuộc CIA cũng sẽ tham gia.

“Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không có bất kỳ báo cáo nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra... Và hơn nữa, chúng tôi không đồng ý với điều đó”, bà Sheinbaum nói trong buổi họp báo buổi sáng thường kỳ khi được hỏi về bài báo của NBC.

Bà Sheinbaum đã nhiều lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

“Tôi luôn nói: Cảm ơn ngài rất nhiều, Tổng thống Trump. Nhưng không, Mexico là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền”, bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Mexico và Mỹ từ lâu đã hợp tác trong việc đối phó với các nhóm buôn bán ma túy, với việc Mỹ đôi khi cử nhân viên của CIA, quân đội và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) sang hỗ trợ nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, việc quân đội Mỹ vào lãnh thổ Mexico để trực tiếp đối đầu với các băng đảng ma túy sẽ là một bước đi chưa từng có tiền lệ và có thể làm leo thang căng thẳng.