Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới Venezuela sau chiến dịch quân sự ở Caribe

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Vào một thời điểm nhất định, tôi sẽ đối thoại với ông ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 17/11, đề cập đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Maduro, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Venezuela đã hành xử “không tốt với Mỹ".

Khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Venezuela hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không, tôi không loại trừ điều đó, tôi không loại trừ bất cứ điều gì”.

"Chúng ta cần xử lý vấn đề Venezuela. Họ đã đẩy hàng trăm nghìn người từ các nhà tù vào đất nước chúng ta”, ông Trump nói thêm, song không nêu rõ bằng chứng cho cáo buộc này.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 16/11 tại West Palm Beach, Florida, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể mở các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Venezuela.

"Chúng tôi có thể sẽ có vài cuộc thảo luận với ông Maduro, và hãy chờ xem kết quả ra sao. Họ muốn đối thoại", ông Trump nói.

Đây là một trong những dấu hiệu ban đầu cho thấy kịch bản khả thi nhằm xoa dịu tình hình ngày càng căng thẳng trong khu vực, khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và phía đông Thái Bình Dương. Mỹ xác nhận đã thực hiện ít nhất 20 cuộc tập kích, khiến 80 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố một chiến dịch quân sự mới chống “khủng bố ma túy” ở Tây Bán cầu mang tên Southern Spear (Mũi giáo Phương Nam). Chiến dịch sẽ do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) của Mỹ điều hành. SOUTHCOM phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe.

Trước đó, Tổng thống Trump đã điều động máy bay chiến đấu F-35, các tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân tới Caribe trong chiến dịch tăng cường quân sự sau 2 tháng tập kích những con tàu ngoài khơi Venezuela bị nghi liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy.

Đầu tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Ford của Mỹ đã di chuyển vào khu vực Mỹ Latinh, mang theo hơn 75 máy bay quân sự và hơn 5.000 binh sĩ. Đây là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 14/11 gợi ý rằng chính quyền của ông có thể sớm đưa ra quyết định về việc có tiến hành hành động quân sự nhằm vào Venezuela hay không.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump đã tổ chức 3 cuộc họp tại Nhà Trắng vào tuần trước để thảo luận về các lựa chọn cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự ở Venezuela.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Tổng thống Venezuela bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới".

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 13/11, Tổng thống Maduro kêu gọi Washington không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ.

Venezuela tuần trước đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.