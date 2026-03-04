Mỹ để lọt hỏa lực Iran, loạt căn cứ ở Trung Đông rung chuyển

Trong một động thái leo thang đáng kể của giao tranh quân sự, phía Iran đã phóng loạt tên lửa và tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông vào ngày 28/2.

Các đòn trả đũa của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công quân sự chung từ sáng sớm cùng ngày.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động “Chiến dịch Lời hứa Chân thật 4”, nhằm vào các cơ sở quân sự then chốt của Mỹ trên khắp Trung Đông. Đáng chú ý, các cuộc tấn công ảnh hưởng đến 7 căn cứ quân sự Mỹ tại 6 quốc gia Trung Đông.

Các căn cứ bị nhằm mục tiêu (Ảnh: The Hindu).

Khói từ vụ đánh chặn tên lửa tại Doha, Qatar. Iran đã phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào Israel và các địa điểm quân sự của Mỹ trong khu vực (Ảnh: Reuters).

Khói bốc lên từ khu vực hướng về Căn cứ Không quân Al Udeid, nơi đóng quân của Không quân Hoàng gia Qatar và các lực lượng nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, ở Doha (Ảnh: Reuters).

Căn cứ không quân Al Udeid, Qatar là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đóng vai trò trụ sở quan trọng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Giới chức Qatar cho biết đã đánh chặn các tên lửa bay tới bằng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Cột khói bốc lên trên Abu Dhabi từ địa điểm vụ tấn công tên lửa của Iran (Ảnh: AFP).

Căn cứ không quân Al Dhafra, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất: Căn cứ không quân Mỹ tại Abu Dhabi có khoảng 5.000 quân nhân Mỹ cùng nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại. Các nguồn tin địa phương cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và khói bốc lên từ khu vực căn cứ.

Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Ali Al-Salem, Kuwait (Ảnh: Planet Labs).

Căn cứ này, còn được gọi là “The Rock”, tập trung các hoạt động của Không quân Mỹ và nằm gần biên giới Iraq. Nhân chứng cho biết có tiếng nổ và còi báo động không kích vang lên trong khu vực lân cận.

Ảnh vệ tinh được chụp vào chiều 1/3 cho thấy mái của các công trình tại nhiều khu vực khác nhau bên trong căn cứ không quân Ali Al Salem đã bị sập, sau các báo cáo về cuộc tấn công của Iran vào ngày hôm trước.

Khói bốc lên trong một vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Manama, Bahrain (Ảnh: Reuters).

Hư hại sau khi Iran tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain, phá hủy một số công trình (Ảnh: Planet Labs).

Đây là cơ sở hải quân và là trung tâm chỉ huy quan trọng cho các hoạt động khu vực. Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy khói bốc lên từ căn cứ tại Manama sau một vụ tấn công bằng tên lửa.

Hỏa hoạn tại căn cứ Mỹ ở Bahrain (Video: RT).

Căn cứ Muwaffaq Al-Salti ở Jordan cũng đã bị nhiều tên lửa đánh trúng. Hệ thống phòng không Jordan được cho là đã bắn hạ một số tên lửa để ngăn chặn hỏa lực Iran.

Tên lửa Iran bay qua đầu binh sĩ Mỹ (Video: RT).

Căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Sân bay Quốc tế Erbil, Iraq (Ảnh: Planet Labs).

Trong quá khứ, căn cứ này đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa từ quân đội Iran. Lần này, trong suốt ngày 28/2 và 1/3, Iran liên tục tập kích mục tiêu này. Có thể thấy các cột khói và ngọn lửa bốc lên từ hướng của căn cứ.

Tính đến sáng 1/3, ảnh vệ tinh cho thấy 4 công trình trong một khu vực nhỏ của căn cứ đã bị hư hại hoặc phá hủy. Tuy nhiên, các đám cháy dường như vẫn tiếp tục bùng phát tại đây cho đến rạng sáng 2/3.

Ngoài ra, căn cứ không quân Ain Al-Asad ở Iraq cũng bị tấn công. Các nhân chứng quan sát thấy khói và các vụ nổ gần căn cứ này ở miền tây Iraq.