Mỹ tốn một nửa kho tên lửa đánh chặn để bảo vệ Israel khỏi hỏa lực Iran

Một tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD (Ảnh: TWZ).

Washington Post dẫn các đánh giá quốc phòng đưa tin ngày 21/5, Mỹ được cho là đã bắn hơn 200 quả đạn đánh chặn thuộc hệ thống THAAD để chống lại các tên lửa đạn đạo của Iran để bảo vệ Israel, trong khi chính Israel lại sử dụng chưa đến 100 tên lửa đánh chặn Arrow và khoảng 90 quả từ hệ thống David's Sling.

Các số liệu này cho thấy Washington đã phải gánh vác sức nặng to lớn như thế nào trong việc đánh chặn các đợt hỏa lực hướng vào, khi Israel phụ thuộc ít hơn nhiều vào các hệ thống phòng thủ của chính họ.

Một quan chức Mỹ cho biết, nếu giao tranh với Iran tái diễn, Mỹ có thể sẽ cần phải sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn hơn nữa để bảo vệ Israel, do quyết định của nước này trong việc đưa một số khẩu đội phòng thủ tên lửa đi bảo dưỡng.

Lầu Năm Góc đã phủ nhận việc có bất kỳ vấn đề nào trong việc chia sẻ gánh nặng với Israel, đồng thời tuyên bố: "Các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo chỉ là một công cụ trong một mạng lưới rộng lớn gồm các hệ thống và năng lực”.

Đáp lại, Đại sứ quán Israel tại Washington tuyên bố: "Mỹ không có đối tác nào khác sở hữu ý chí quân sự, sự sẵn sàng, các lợi ích chung và năng lực như Israel”.

Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Tehran lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công Israel cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ tại các nước trong khu vực Vùng Vịnh.

Lầu Năm Góc mới đây cho biết, Mỹ đã chi khoảng 29 tỷ USD cho chiến dịch quân sự chống lại Iran, trong đó có tổn thất cả về máy bay quân sự.

Theo một báo cáo, ít nhất 42 máy bay quân sự của Mỹ đã bị mất hoặc bị hư hại trong cuộc chiến với Iran. Báo cáo lưu ý rằng số máy bay bị mất hoặc hư hại bao gồm các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái.

Trong số đó có 4 máy bay chiến đấu F-15E, 1 máy bay chiến đấu F-35A, 1 máy bay tấn công mặt đất A-10, 7 máy bay tiếp dầu trên không KC-135, 1 máy bay thuộc hệ thống cảnh báo và kiểm soát sớm trên không E-3, 2 máy bay vận tải tác chiến đặc biệt MC-130J, 1 trực thăng tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu HH-60W, 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper và 1 máy bay không người lái MQ-4C Triton.

Theo ước tính, chỉ riêng tổn thất về máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã lên tới 1 tỷ USD.

Hiện vẫn chưa rõ các tổn thất trên có thể ảnh hưởng thế nào đến "khả năng của quân đội Mỹ trong việc đáp ứng các yêu cầu hoạt động hiện tại, duy trì thế bố trí lực lượng toàn cầu và ứng phó với các tình huống bất ngờ ngoài dự kiến”.