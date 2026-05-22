Tổng thống Trump có thể không dự đám cưới con trai vì xung đột ở Iran

Ông Donald Trump Jr và vị hôn thê (Ảnh: Telegraph).

Tổng thống Mỹ cho biết đám cưới của con trai Donald Trump Jr với vị hôn thê Bettina Anderson sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

“Con trai muốn tôi tham dự, nhưng đây là một buổi tiệc nhỏ mang tính riêng tư, và tôi sẽ cố gắng sắp xếp", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

“Đây không phải là thời điểm tốt đối với tôi. Tôi có một việc gọi là Iran và những việc khác. Đó là một vấn đề mà tôi gặp phải thế khó. Nếu tôi tham dự, tôi bị chỉ trích. Nếu tôi không tham dự, tôi cũng bị truyền thông giả mạo chỉ trích, dĩ nhiên là vậy”, ông nói thêm.

Ông Donald Trump Jr, 48 tuổi, và vị hôn thê Anderson, 39 tuổi, được cho là đã từ bỏ kế hoạch tổ chức một đám cưới tại Nhà Trắng trước đó do xung đột ở Iran vẫn tiếp diễn. Thay vào đó, họ chọn một buổi lễ nhỏ hơn với gia đình và bạn bè thân thiết trên một hòn đảo riêng ở Bahamas, Page Six đưa tin.

Theo các nguồn tin, ông Trump và đội ngũ của ông được cho là muốn tránh những sự kiện xa hoa vào thời điểm người dân Mỹ đang đối diện với áp lực về chi phí năng lượng và thực phẩm vì xung đột ở Iran.

"Con trai tôi có một người bạn đời mà tôi đã quen từ lâu, và hy vọng chúng sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp", ông Trump nói.

Ông Donald Trump Jr và bà Anderson bắt đầu mối quan hệ từ năm 2024. Ông Trump Jr trước đây từng đính hôn với Kimberly Guilfoyle, người dẫn chương trình Fox News và hiện là Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Mối quan hệ của họ được cho là đã kết thúc “trong hòa bình” vào năm 2024.

Bà Anderson xuất thân từ một gia tộc ngân hàng lâu đời ở Palm Beach. Harry Loy Anderson Jr, cha của bà, từng điều hành Ngân hàng quốc gia Worth Avenue trước khi mở rộng sang các tổ chức tài chính khác, trong khi mẹ bà, Inger Anderson, từng là người mẫu tại New York trong thập niên 1980.

Bà Anderson từng theo đuổi sự nghiệp người mẫu và người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Giờ đây bà sẽ trở thành mẹ kế của 5 người con của ông Trump Jr, từ 11 đến 18 tuổi.