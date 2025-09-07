Mỹ có thể tốn hơn 1 tỷ USD khi đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Trump tại buổi ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Đứng bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, gợi lại tên gọi ban đầu của cơ quan này được sử dụng từ năm 1789 đến 1947.

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đã có sự thay đổi vào hôm 5/9 sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” làm tên gọi thứ hai.

Trang web cũ defense.gov hiện được chuyển hướng sang war.gov, với dòng chữ “U.S. Department of War” (Bộ Chiến tranh) hiển thị ở phần tiêu đề.

Từ viết tắt DOD (Bộ Quốc phòng) cũng đã được thay thế bằng DOW (Bộ Chiến tranh) trong nhiều tiêu đề trên trang web.

Trong buổi ký sắc lệnh, ông Trump khẳng định trọng tâm vào sức mạnh quân sự và thương mại đã giúp cải thiện vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Trang tin Politico của Mỹ cho rằng việc đổi tên có thể sẽ tốn hơn 1 tỷ USD ngân sách bởi hàng trăm cơ quan của Lầu Năm Góc, các căn cứ trên toàn cầu, văn phòng phẩm và biển báo đều cần được cập nhật.

Khi được hỏi về chi phí đổi tên, ông Trump trả lời các phóng viên: "Không nhiều. Chúng tôi biết cách tái định vị thương hiệu một cách hợp lý, không quá phô trương".

Trong khi đó, báo Independent của Anh cho rằng, dù con số cuối cùng là bao nhiêu, việc đổi tên vẫn sẽ khiến chính phủ phải tốn chi phí. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cam kết cắt giảm chi tiêu lãng phí.

Vào tháng 2, Lầu Năm Góc đã đề xuất cắt 8% ngân sách tài khóa 2026 từ chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, tương đương khoảng 50 tỷ USD, để tài trợ cho các ưu tiên của ông Trump, bao gồm an ninh biên giới và "chấm dứt các chương trình Đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI)", ông Robert G. Salesses, Thứ trưởng quốc phòng vào thời điểm đó, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Từ tháng 8, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập đến việc thay đổi tên gọi của Bộ Quốc phòng. “Mọi người đều công nhận chúng ta từng có một lịch sử chiến thắng lẫy lừng khi cơ quan này vẫn mang tên Bộ Chiến tranh”, nhà lãnh đạo Mỹ từng nói với các phóng viên.

Bộ Quốc phòng Mỹ giữ tên gọi này từ cuối những năm 1940 sau khi Thế chiến II kết thúc.

Khi được hỏi liệu Quốc hội có chuẩn hóa việc đổi tên thành luật hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không biết... nhưng tôi không chắc họ cần phải làm vậy. Chúng tôi sẽ trình lên Quốc hội".

Hiện các nghị sĩ Cộng hòa đã trình các dự luật tại cả Hạ viện và Thượng viện nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.