Mỹ có thể thiệt hại 210 tỷ USD vì xung đột tại Iran

Chiến hạm Mỹ khai hỏa tên lửa (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Khi Mỹ bước sang ngày thứ 4 của chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, những chi phí mà Washington sẽ phải bỏ ra bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong đánh giá của giới phân tích ngân sách tại Washington và giới học thuật.

Theo Kent Smetters, Giám đốc Penn Wharton Budget Model (PWBM) và là một trong những chuyên gia tài khóa hàng đầu nước Mỹ, tổng chi phí kinh tế của các cuộc tấn công có thể lên tới 210 tỷ USD.

Ông Smetters, người có mô hình được sử dụng rộng rãi tại Washington để phân tích tác động tài khóa và vĩ mô của chính sách liên bang, từng làm kinh tế gia tại Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) và giữ chức Trợ lý Thứ trưởng phụ trách chính sách kinh tế tại Bộ Tài chính Mỹ.

Khi được hỏi về chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ đối với người nộp thuế, con số thấp nhất mà ông đưa ra với Fortune là 40 tỷ USD, tương ứng với ước tính thấp nhất về chi phí ngân sách trực tiếp, trong khoảng từ 40 tỷ đến 95 tỷ USD. Ông cho biết, mức 65 tỷ USD được xem là chi phí trực tiếp có khả năng xảy ra nhất cho các hoạt động quân sự cũng như việc bổ sung, thay thế trang thiết bị, đạn dược và vật tư.

“Nếu cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng, con số này sẽ tăng lên”, ông nói thêm.

Ngoài chi tiêu quân sự trực tiếp, ông Smetters dự báo tổn thất kinh tế bổ sung đối với riêng Mỹ vào khoảng 115 tỷ USD, với biên độ bất định rộng từ 50 tỷ đến 210 tỷ USD. Tác động kinh tế rộng hơn này bao gồm gián đoạn thương mại, thị trường năng lượng và điều kiện tài chính, những hệ quả thường thấy khi xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Xung đột bắt đầu ngày 28/2 khi Tổng thống Trump phê chuẩn chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào hạ tầng tên lửa đạn đạo, lực lượng hải quân và chương trình hạt nhân của Iran. Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, được truyền thông nhà nước Iran xác nhận đã thiệt mạng ngay sau đó.

Ông Trump mô tả chiến dịch là phản ứng cần thiết trước cái ông gọi là “mối đe dọa hạt nhân cận kề” từ Iran, cho rằng Mỹ đã cạn kiệt các lựa chọn ngoại giao sau khi Iran “từ chối mọi cơ hội từ bỏ tham vọng hạt nhân”. Iran khẳng định họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và họ có quyền theo đuổi chương trình nguyên tử vì mục tiêu hòa bình.

Đến ngày thứ 4 của chiến dịch, ít nhất 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, và hôm 2/3, ông Trump cho biết chiến dịch có thể kéo dài “4-5 tuần”, dù ông thừa nhận có thể lâu hơn.

Viễn cảnh một cuộc xung đột kéo dài làm gia tăng đáng kể rủi ro tài chính, khi ông Smetters cảnh báo chi phí sẽ tăng mạnh sau mốc 2 tháng.

Ngay cả trước khi những quả bom đầu tiên được thả xuống, việc tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông trước chiến dịch của Lầu Năm Góc đã tốn khoảng 630 triệu USD, theo Elaine McCusker, cựu quan chức ngân sách cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ.