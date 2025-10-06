Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD/tuần do chính phủ đóng cửa một phần

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra gần tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington (Ảnh: Getty).

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett hôm 5/10 cảnh báo các đợt sa thải nhân viên liên bang sẽ diễn ra nếu Tổng thống Donald Trump xác định các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa không có tiến triển.

Ông Hassett nói rằng đảng Cộng hòa hiện chưa có dấu hiệu nhượng bộ trong lập trường của mình để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, song vẫn bày tỏ hy vọng đảng Dân chủ sẽ chịu thỏa hiệp trong tuần tới.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi người vẫn hy vọng tuần sau, chúng ta có thể khiến đảng Dân chủ nhận ra rằng việc tránh các đợt sa thải như vậy là điều hợp lý, cũng như tránh được khoản thiệt hại 15 tỷ USD mỗi tuần mà Hội đồng Cố vấn Kinh tế dự báo sẽ làm giảm GDP nếu chính phủ vẫn đóng cửa, chưa kể hàng loạt khoản thuê nhà và chi tiêu khác mà người lao động sẽ không thể thanh toán do không được trả lương”, ông Hassett nói.

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi tin vẫn còn cơ hội để đảng Dân chủ hành xử hợp lý khi họ trở lại Washington vào ngày 6/10. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không có lý do gì để phải tiến hành các đợt sa thải”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã gặp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought để thảo luận về cái mà ông mô tả là “cơ hội chưa từng có” nhằm xem xét các đề xuất cắt giảm và sa thải nhân viên tại nhiều cơ quan liên bang trong thời gian chính phủ tạm ngừng hoạt động.

Chính phủ Mỹ đã tạm ngừng hoạt động một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thông qua ngân sách cho năm tài khóa mới. Điều này đồng nghĩa với hàng triệu nhân viên liên bang có thể làm việc không lương.