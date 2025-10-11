Mỹ bắt đầu làn sóng sa thải nhân sự liên bang do chính phủ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện cam kết sa thải nhân viên liên bang trong lúc chính phủ đóng cửa một phần (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn của các cơ quan liên bang Mỹ ngày 10/10 cho biết việc cắt giảm nhân sự đã bắt đầu tại Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại và Cơ quan An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Tuy nhiên, quy mô chính xác của đợt sa thải hiện vẫn chưa được xác định.

Khoảng 300.000 nhân viên dân sự liên bang dự kiến sẽ mất việc trong năm nay do chiến dịch tinh giản biên chế được Tổng thống Trump khởi động từ đầu năm.

“Các đợt cắt giảm nhân sự đã bắt đầu”, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought viết trên mạng xã hội. Một người phát ngôn của cơ quan này mô tả đợt cắt giảm là “đáng kể”, song không nêu thêm chi tiết.

Người phát ngôn Andrew Nixon cho biết, nhân viên ở nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã nhận được thông báo sa thải. Cơ quan này có khoảng 78.000 nhân viên, phụ trách quản lý các chương trình bảo hiểm y tế lớn, giám sát dịch bệnh, cấp kinh phí nghiên cứu y học và nhiều nhiệm vụ liên quan đến y tế khác.

Khoảng 41% nhân sự của bộ này hiện bị yêu cầu không đến làm việc trong thời gian chính phủ đóng cửa, trong khi số còn lại phải tiếp tục làm việc mà không được trả lương. Ông Nixon nói rằng các đợt cắt giảm tập trung vào nhóm đã bị tạm nghỉ việc, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tại Bộ Tài chính Mỹ, các đợt sa thải được cho là cũng đã bắt đầu với 1.300 thông báo sa thải.

Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin việc sa thải cũng diễn ra ở Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), Bộ Năng lượng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD), nhưng đại diện các cơ quan này chưa phản hồi.

Trong khi đó, theo một nguồn thạo tin, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Liên bang (FAA) không bị ảnh hưởng trong đợt cắt giảm lần này.

Ông Trump nhiều lần dọa sẽ sa thải nhân viên liên bang trong bối cảnh chính phủ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 và nói rằng chính quyền của ông sẽ “nhắm đến các cơ quan của đảng Dân chủ”.

Ông đã ra lệnh đóng băng ít nhất 28 tỷ USD quỹ hạ tầng dành cho New York, California và Illinois, những bang có đông cử tri Dân chủ.

Đảng Cộng hòa của ông Trump hiện kiểm soát lưỡng viện quốc hội, song vẫn cần ít nhất 7 phiếu của đảng Dân chủ tại Thượng viện để thông qua dự luật chi tiêu. Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép của ông Trump.

“Cho đến khi đảng Cộng hòa thực sự nghiêm túc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc, từ mất việc làm, gia đình bị tổn thương cho tới các dịch vụ bị cắt giảm”, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói.

Các công đoàn đại diện cho nhân viên liên bang đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn các vụ sa thải, cho rằng chúng là bất hợp pháp trong thời gian chính phủ đóng cửa. Một thẩm phán liên bang dự kiến sẽ mở phiên điều trần về vụ việc vào ngày 16/10.

Theo luật, chính phủ phải thông báo cho người lao động ít nhất 60 ngày trước khi sa thải, dù thời hạn có thể được rút xuống còn 30 ngày.