Nga tiến hành 612 vụ tập kích, toàn bộ nhà máy điện Ukraine bị tấn công

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm 16/1 rằng: “Không có một nhà máy điện nào ở Ukraine mà không bị đối thủ tấn công trong suốt cuộc chiến".

Trong vòng một năm qua, Nga đã tiến hành 612 cuộc tập kích nhằm vào lĩnh vực năng lượng, và các đợt oanh kích này không có dấu hiệu chậm lại.

Bộ trưởng cho biết: “Cường độ hiện chỉ tăng lên, với các cuộc tấn công diễn ra hằng ngày. Hàng nghìn megawatt công suất phát điện đã bị đánh sập. Chưa từng có nước nào trên thế giới phải đối mặt với một thách thức như thế này.

Tuy nhiên, ông khẳng định, Ukraine vẫn đang tìm cách đối phó. “Bất chấp tất cả, hệ thống năng lượng của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Các điều độ viên của Ukrenergo vẫn đang giữ quyền kiểm soát, dù buộc phải áp đặt các mức hạn chế tiêu thụ rất lớn", ông nhấn mạnh.

Những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất bao gồm Kiev và vùng phụ cận, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkov và các khu vực ở tiền tuyến. Các biện pháp hạn chế trên toàn quốc đang ảnh hưởng tới các hộ gia đình, doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Trước đó, Nga tuyên bố các cuộc tập kích của nước này nhằm vào các cơ sở hạ tầng và quân sự thiết yếu hỗ trợ cho hoạt động của quân đội Ukraine.

Ông Shmyhal cũng thừa nhận Ukraine còn một số tồn tại trong ứng phó như công tác chuẩn bị chậm chạp và các thủ tục hành chính bị trì hoãn tại một số khu vực.

“Trong 2 ngày qua kể từ khi nhậm chức, tôi đã thấy quá nhiều việc bị đình trệ một cách công khai. Chúng tôi sẽ làm việc để lập lại trật tự và đẩy nhanh các quy trình”, ông nói.

Các đợt tấn công mới nhất đã khiến thủ đô Kiev rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng điện và sưởi ấm, với việc cắt điện khẩn cấp được áp dụng khi các quan chức chạy đua để duy trì hoạt động của hệ thống.

Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng sau các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào hạ tầng điện lực, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hôm 15/1.

Trong bối cảnh nhiệt độ giảm xuống -17°C, các cuộc tập kích lặp đi lặp lại đã khiến một số khu vực của thủ đô không có hệ thống sưởi.

Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine, cho biết tình hình này là chưa từng có tiền lệ trên phạm vi toàn cầu. “Các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng ở mức -15°C tại một thành phố phụ thuộc vào hệ thống sưởi tập trung là điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới”, ông nói.

Để ứng phó với khủng hoảng, Ukraine đã nới lỏng các quy định giới nghiêm nhằm cho phép dân thường tiếp cận các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp cung cấp sưởi ấm, điện và các dịch vụ thiết yếu.

Theo các quy định mới, người dân có thể rời nhà trong giờ giới nghiêm, từ nửa đêm đến 5 giờ sáng, nhưng chỉ để tới các trung tâm này. Lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì ở những nơi khác.

Ông Shmyhal cho biết chính phủ đang nỗ lực ổn định nguồn cung điện trong bối cảnh các cuộc tập kích và đợt rét kỷ lục, đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước đang vận hành dưới tình trạng khẩn cấp năng lượng.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cũng cho biết Kiev dự kiến triệu tập một phiên họp khẩn cấp theo khuôn khổ “Ramstein” tập trung vào năng lượng để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quốc tế.