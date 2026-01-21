Ukraine chuẩn bị công thức đối phó với làn sóng tập kích 1.000 UAV từ Nga

UAV ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine (Ảnh: Pravda).

Phát biểu với phóng viên ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine buộc phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất là các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV của Nga.

Theo ông, Nga đã lên kế hoạch từ năm ngoái để đạt mức 1.000 UAV tấn công mỗi ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này.

“Số lượng trung bình của họ vào khoảng 250 chiếc mỗi ngày. Hiện nay tôi thấy con số vào khoảng 350 chiếc, đó là năng lực thực tế của họ. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Theo ông, nếu quy mô các cuộc tập kích của Nga gia tăng, Ukraine phải hành động một cách chủ động.

“Nếu Nga có thể sử dụng, chẳng hạn 1.000 UAV, thì chúng ta phải có ít nhất 2 UAV đánh chặn cho mỗi UAV Shahed của Nga”, ông nói.

Ông cho biết sản lượng UAV đánh chặn của Ukraine hiện đạt khoảng 1.000 chiếc mỗi ngày, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để bao phủ toàn bộ các mối đe dọa. Ông cũng chỉ ra, số lượng UAV đánh chặn hiện nay đã nhiều hơn số lượng kíp vận hành được huấn luyện.

Theo ông Zelensky, thách thức chính hiện nay không nằm ở năng lực sản xuất, mà là việc mở rộng nguồn nhân lực.

“UAV đánh chặn đã vượt quá số lượng kíp vận hành của chúng ta. Giờ đây chúng ta cần bắt kịp về số lượng các nhóm, các UAV đánh chặn và các đơn vị cơ động tương ứng”, Tổng thống Zelensky giải thích.

Ông cho biết thêm nhiệm vụ này đã được Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nắm rõ và đã được giao cho Bộ trưởng Quốc phòng mới Mykhailo Fedorov.

Ông Zelensky làm rõ rằng việc tăng cường năng lực đang được thực hiện, trong đó có thông qua các thỏa thuận đối tác song phương, cung cấp tài chính cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky từng cho biết đến cuối tháng 11 năm ngoái, Ukraine dự kiến đạt mức sản xuất 600-800 UAV đánh chặn mỗi ngày, dù việc thực hiện các kế hoạch này có thể bị các đòn tấn công của Nga làm phức tạp thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ukraine phải đạt từ 1.000 UAV trở lên mỗi ngày, coi đây là phản ứng trước các cuộc tập kích ban đêm của Nga.

Hiện tại, Ukraine đã sở hữu các UAV đánh chặn có khả năng đối phó hiệu quả với Shahed của Nga, bao gồm cả các phiên bản sử dụng động cơ phản lực.

Ngoài ra, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cũng cho biết Ukraine đã hình thành một hệ thống đánh chặn nhiều tầng đối với UAV Shahed bằng chính UAV.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ năm khi 2 bên tiếp tục “vừa đánh, vừa đàm”. Moscow có xu hướng tăng quy mô các cuộc tập kích nhằm gây sức ép lên Kiev.

Trong một bài đăng trên tài khoản X ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo quân đội lập tức liên hệ với các đối tác, trước hết là Mỹ, để cung cấp báo cáo chi tiết về sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Nga, đặc biệt là việc tập trung nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Ông Zelensky lưu ý, theo thông tin hiện có, ít nhất một phần tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tấn công ban đêm được sản xuất trong năm nay.