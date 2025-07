Lãnh đạo tình báo Mỹ kêu gọi truy tố cựu Tổng thống Obama

Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (Ảnh: Guardian).

Bà Gabbard cáo buộc ông Obama và các cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ thực hiện một kế hoạch nhằm tạo ấn tượng rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump là do Nga can thiệp.

Theo quan chức tình báo, ông Obama cùng các quan chức bị nghi đã "tạo ra các thông tin tình báo không đúng" nhằm ám chỉ Nga đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử và giúp ông Trump thắng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Bà Gabbard nói rằng điều này bao gồm việc sử dụng một hồ sơ do Christopher Steele, một cựu nhân viên tình báo Anh, soạn thảo, mà họ biết là không đáng tin cậy.

Các đánh giá tình báo sau bầu cử có kết quả trái ngược với những kết luận trước đó, khi chỉ ra không có bằng chứng nào cho thấy đội ngũ của ông Trump đã kết hợp với Nga để can thiệp bầu cử như các nghi vấn được công bố.

Trong tuyên bố, bà Gabbard kêu gọi truy tố những người có liên quan tới vụ việc, cáo buộc họ nỗ lực ngăn cản ông Trump "thực hiện sứ mệnh được người dân giao phó".

Bà Gabbard, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ, cho biết bà đã chuyển giao các tài liệu chứng minh cho Bộ Tư pháp. Trong đó có một bản đánh giá từ cộng đồng tình báo (ICA) thời chính quyền ông Obama về các mối đe dọa mạng đối với bầu cử năm 2016, cùng một loạt bản ghi nhớ từng được phân loại mật, bao gồm cả các tài liệu từ văn phòng của James Clapper, người từng là Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời ông Obama.

Ông Clapper là một trong số các quan chức bị bà Gabbard cáo buộc đích danh là có liên quan đến vụ việc này, cùng một số cựu quan chức cấp cao khác dưới thời ông Obama.

Hồ sơ Steele là một phần cơ sở dẫn đến cuộc điều tra kéo dài do công tố viên đặc biệt Robert Mueller thực hiện về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Báo cáo của ông Mueller sau đó “không đưa ra được kết luận rằng các thành viên chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phối hợp” với các hoạt động của chính phủ Nga liên quan tới cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử.

Phía ông Obama chưa đưa ra bình luận về thông tin này.