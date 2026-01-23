Mỹ cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu EU dùng "lá bài" 8.000 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump tuyên bố sẽ có “biện pháp trả đũa quy mô lớn” nếu các quốc gia châu Âu bán tài sản của Mỹ để đáp trả các cảnh báo áp thuế của ông liên quan tới số phận của đảo Greenland.

“Nếu họ làm vậy thì họ sẽ làm vậy. Nhưng các bạn biết đấy, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ có sự trả đũa rất lớn. Và chúng tôi nắm mọi lá bài", ông Trump nói ngày 22/1 trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Tổng thống không nêu cụ thể Mỹ sẽ thực hiện những hành động nào để hiện thực hóa lời cảnh báo đó.

Trước đó, ông Trump từng công bố kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu để gây sức ép về vấn đề kiểm soát Greenland. Dù ông đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch này, nhưng các tuyên bố trước đó của ông đã làm dấy lên suy đoán rằng châu Âu có thể bán tháo hàng nghìn tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ như một biện pháp đối phó.

Theo George Saravelos, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại Deutsche Bank, các thực thể công và tư châu Âu nắm giữ khoảng 8.000 tỷ USD cổ phiếu và nợ công Mỹ, gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại.

Nếu các chính phủ châu Âu ra lệnh cho các ngân hàng và quỹ hưu trí bán nợ và cổ phiếu Mỹ, điều này gần như chắc chắn sẽ gây ra tác động lớn tới Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu dùng phương án này, thì giá tài sản sẽ sụt giảm và cũng gây ảnh hưởng tới các ngân hàng châu Âu. Đây sẽ là phương án gây thiệt hại cho cả 2 phía.

Theo khuôn khổ thỏa thuận đã thuyết phục ông Trump hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới Greenland, Tổng thống Mỹ sẽ đồng ý giữ lời hứa hoãn áp các đợt thuế mới đối với hàng hóa châu Âu. Đổi lại, Mỹ muốn triển khai tên lửa tại lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, trong khi các quyền khai thác khoáng sản sẽ được sắp xếp nhằm hạn chế lợi ích của Trung Quốc, đồng thời sự hiện diện của NATO tại đây sẽ được tăng cường.

Trước khi thỏa thuận được công bố, đã có những dấu hiệu cho thấy động thái cứng rắn của ông Trump đối với Greenland đã làm lung lay một số bên đang nắm giữ tài sản Mỹ tại châu Âu.

Quỹ hưu trí Đan Mạch AkademikerPension tuần này thông báo kế hoạch rút khỏi 100 triệu USD trái phiếu Kho bạc Mỹ, còn quỹ hưu trí SISA của Greenland cho biết đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu Mỹ hay không.

Politico nhận định, việc EU gia tăng chia tách khỏi hệ thống tài chính Mỹ có thể là xu hướng, nhưng một động thái đột ngột là rất khó xảy ra vì hậu quả nó có thể mang lại.

Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu leo thang căng thẳng gần đây khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố theo đuổi kế hoạch thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch. Cả Đan Mạch và Greenland đều bác bỏ kế hoạch này, tuyên bố hòn đảo lớn nhất thế giới không phải để bán.

Mặt khác, châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch liên quan tới vấn đề Greenland. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU hoàn toàn sẵn sàng hành động, nếu cần thiết, với sự đoàn kết, tính khẩn trương và quyết tâm.