"Lá bài" 8.000 tỷ USD của châu Âu trước sức ép của Mỹ về Greenland

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland đang bắt đầu tác động tới thị trường tài chính, làm nổi bật đòn bẩy của châu Âu trong thị trường vốn Mỹ.

Hôm 19/1, trái phiếu Kho bạc Mỹ bị bán tháo, lợi suất tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng, trong bối cảnh lo ngại lan rộng do căng thẳng địa chính trị mới. Chỉ số USD cũng giảm.

Theo George Saravelos, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền tệ toàn cầu của Deutsche Bank, châu Âu không chỉ gắn với Greenland mà còn nắm giữ lượng lớn trái phiếu Kho bạc Mỹ, qua đó phơi bày điểm yếu then chốt của Mỹ: phụ thuộc mạnh vào nhà đầu tư nước ngoài để huy động vốn vay.

Các nước châu Âu hiện nắm khoảng 8.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu Mỹ, gần gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại. Ông Saravelos nhấn mạnh rằng, bất chấp sức mạnh quân sự và kinh tế, Mỹ vẫn dựa vào thị trường vốn quốc tế.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng châu Âu có thể bán các tài sản này nhằm đáp trả chính sách thuế quan mới của ông Trump và khiến chi phí vay của Mỹ tăng lên và giá cổ phiếu giảm, do nền kinh tế Mỹ phụ thuộc nhiều vào dòng vốn từ nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Saravelos cảnh báo rủi ro lớn nhất không nằm ở thương mại mà ở thị trường vốn: việc “vũ khí hóa dòng vốn” sẽ gây xáo trộn thị trường mạnh hơn nhiều so với thuế quan.

Theo Chris Weston (Pepperstone), rủi ro chính trị gắn với tài sản Mỹ và USD đang được định giá cao hơn, có thể khiến nhà đầu tư nước ngoài giảm nắm giữ các tài sản này, gây áp lực lên USD và đẩy dòng tiền sang tài sản trú ẩn như vàng.

Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu leo thang căng thẳng gần đây khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố theo đuổi kế hoạch thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch thông qua một thương vụ mua bán hoặc thậm chí hành động quân sự.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump khẳng định Greenland là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và an ninh toàn cầu, nhấn mạnh “không thể quay lại” về vấn đề này và cho rằng mọi người đều đồng ý.

"Chúng tôi phải có nó", ông Trump nói khi được hỏi về sự phản đối của dư luận với mong muốn của Mỹ kiểm soát Greenland. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với các bên liên quan.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông đã có một cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte liên quan đến vấn đề Greenland.

Ông cho hay, ông đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp giữa nhiều bên tại Davos (Thụy Sĩ) bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 22/1, dù không nêu rõ các bên tham dự là ai.

Tuần trước, ông thông báo sẽ áp thuế nhằm vào 8 quốc gia châu Âu phản đối việc Mỹ tiếp quản Greenland.

Ngay sau thông báo này, các lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp khẩn cấp và thống nhất tiếp tục đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn thạo tin, EU cũng đã thảo luận các biện pháp đáp trả, bao gồm gói thuế quan nhắm vào 108 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ và một cơ chế có thể hạn chế khả năng tiếp cận thị trường chung của các doanh nghiệp Mỹ, dù hiện tại EU vẫn ưu tiên giải pháp đối thoại.